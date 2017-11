Kleine, feine Märchenstunde für die Vorweihnachtszeit

ERLANGEN - Das Foyercafé verwandelt sich in eine Welt aus 1001 Nacht: Mit stürmischem Applaus ist das diesjährige Weihnachtsmärchen "Die Geschichte von Kalif Storch" vom Premierenpublikum bedacht worden.

Da staunen die beiden Störche in ihrem Versteck, wenn der Zauberer seine Kunststücke zeigt: Janina Zschernig (vorn) mit Pascal Riedel und Ralph Kinkel im aktuellen Weihnachtsmärchen. © Quast



Wie gelangt man am schnellsten aus dem Jahr 2017 nach Bagdad zu Zeiten des Kalifen? Ganz einfach: Durch das Erzählen von fantasievollen Geschichten: Auf der Bühne, die samt kleiner Tribüne ins Foyercafé des Markgrafentheaters gezaubert wurde, stehen drei junge Menschen, die langsam in eine Märchenwelt hinüberwechseln. Ein paar Kostüme, veränderte Mimik – schon befindet sich das Publikum im Orient. "Die Geschichte vom Kalif Storch" kann beginnen.

In diesem Jahr findet das traditionelle Weihnachtsmärchen an einem ungewöhnlichen Ort statt. Aufgrund der Sanierung der Bühnenmaschinerie steht das Markgrafentheater nicht zur Verfügung. Aus dieser scheinbaren "Not" hat das Team um Regisseurin Eva Veiders aber eine Tugend gemacht: Die Bühnenversion des Kunstmärchens von Wilhelm Hauff (die ebenfalls von Veiders stammt) wird als fantasiereiches Kammerspiel für Kinder ab 6 Jahren präsentiert. Vorweg: "Storch Kalif" ist aber durchaus ein Spaß für die ganze Familie.

Pascal Riedel als Kalif Chasid und Ralph Kinkel als Großwesir Mansor geben ein bestens aufeinander abgestimmtes Paar ab, das sich aufmacht, ein großes Abenteuer zu erleben. Denn ein Kalif, der ein entspanntes Leben als Regent eines friedlichen Reichs führen kann, hat vor allem eins: Langeweile! Diese versucht er nun mit einem gewagten Experiment zu bekämpfen: Von einem geheimnisvollen Händler wird auf dem Basar ein Zauberpulver gekauft, das den Kalifen und den Großwesir nicht nur in Tiere verwandeln kann, sondern sie auch deren Sprache verstehen lässt — ein Wunsch, den die Menschheit angeblich schon seit Ewigkeiten hegt. Pech nur, wenn dieser Pulver-Dealer eine zwielichtige Gestalt ist — und dafür sorgt, dass beide das für die Rückverwandlung notwendige Zauberwort vergessen.

In hinreißender Aufmachung (Bühne und Kostüme: Anike Sedello) sind fortan zwei Störche die Helden.

Ideal, dass mit der wunderbar wandlungsfähigen Janina Zschernig eine Schauspielerin mit am Start ist, die in verschiedenen Rollen als Gegenspielerin, Erzählerin und Verbündete auftritt. Zum großen Finale mit Party, Fanfaren und Gesang (Musik: Clemens Giebel) ist es also nicht mehr weit. Eine kleine, feine, unterhaltsame Märchenstunde aus dem Orient.

www.theater-erlangen.de

