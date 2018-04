Klettergerüst für Grundschule Frauenaurach

"Pausenträume" sind wahr geworden — Eltern der Schulkinder halfen engagiert mit - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Bereits vor vier Jahren hatten der Elternbeirat an der Grundschule Frauenaurach und der Förderverein damit begonnen, sich ein neues Konzept für den Pausenhof zu überlegen. "Pausenträume" haben sie das Projekt genannt, dessen Umsetzung nun mit einem individuell gestalteten Klettergerüst begonnen hat.

Auf dem Schulhof der Grundschule Frauenaurach ist ein Klettergerüst eingeweiht worden, das überwiegend mit Spenden und durch Eigenleistung entstanden ist. Die Schülerinnen und Schüler sangen und tanzten vor Freude. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Auf dem Schulhof der Grundschule Frauenaurach ist ein Klettergerüst eingeweiht worden, das überwiegend mit Spenden und durch Eigenleistung entstanden ist. Die Schülerinnen und Schüler sangen und tanzten vor Freude. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Mit einem großen Einweihungsfest auf dem Schulhof der Grundschule Frauenaurach ist die Erfüllung der "Pausenträume" gefeiert worden. Die Schülerinnen und Schüler sangen und tanzten vor Freude, zeigten sogar Akrobatik zwischen und auf den Baumstämmen ihrer neuen Errungenschaft. Schulleiterin Elvira Knogler dankte allen Beteiligten, und Elternbeirat und Förderverein lobten das große Engagement der Eltern und die Spendenfreudigkeit zahlreicher Sponsoren. Unter anderem hatte Gastwirt Horst Schäfer aus Hüttendorf ein Sechs-Gänge-Menü im Wert von zusammen fast 70 Euro zusammengestellt, 140 Gästen verbrachten dabei einen vierstündigen Schlemmerabend in seinem Landgasthof Krone. Der Reinerlös ging ebenso an den Förderverein wie die Einnahmen in Höhe von 2500 Euro aus einem Benefizlauf, sowie die zahlreichen anderen Spenden von Unternehmen und Privatpersonen.

Weil auch die Eltern beim Bau des ganz individuell aus Baumstämmen für den Hang im Schulhof gefertigten Klettergerüsts mit halfen – dieser Hang wurde bislang von den Kindern nur abwertend "Dreckshügel" genannt – kostete es "nur" rund 27 000 Euro. "Die Stadt hat ein Schmuckstück geschenkt bekommen" frohlockte Elvira Knogler, und vergaß auch nicht zu erwähnen, dass der Oberbürgermeister die versprochenen 3000 Euro hinzu gegeben hatte. Pflege und Instandhaltung wird die Stadt ebenfalls übernehmen. Dank sprachen auch der Vorsitzende des Fördervereins, Stephan Biber, und die Elternbeiratsvorsitzende Martina Hylla allen Beteiligten aus. Hylla lobte dabei auch die gute Zusammenarbeit auch mit den Ämtern in der Stadtverwaltung. Laut Biber war das Klettergerüst aber nur der Anfang der "Pausenträume". Im nächsten Jahr solle noch ein Spielhäuschen hin zu kommen, und wenn das Geld dann noch reicht, dann könnte auch noch Balance-Parcours entstehen.

kds