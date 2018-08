Klinikflächen in Erlangen werden frei

Stadt Erlangen könnte das Areal am Europakanal gut gebrauchen - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Das Klinikum am Europakanal wird generalsaniert. Im Juni feierte man das Richtfest für die forensische Psychiatrie. Damit nicht genug. Weitere Bauabschnitte folgen. Das Areal wird sich deutlich verändern. Dabei werden Flächen frei, die die Stadt mehr als gut gebrauchen könnte.

Symbolbild Klinikum. © Eduard Weigert



Symbolbild Klinikum. Foto: Eduard Weigert



Mit dem Richtfest des Hauses M der forensischen Psychiatrie und mit der Baugenehmigung für den Neubau einer stationären psychiatrischen Einrichtung in Fürth kam Bewegung in die lange geplante Runderneuerung des Klinikums am Europakanal. Durch die Verlagerung von 100 Psychiatriebetten in die Kleeblattstadt, die dann künftig in Erlangen wegfallen, wird zum einen ein weiterer wichtiger Schritt getan in Richtung wohnortnahe psychiatrische Versorgung, zum anderen werden in Erlangen auch Flächen frei – Flächen, die heiß begehrt sind und gebraucht werden.

Die SPD-Bezirkstagsfraktion hatte bereits ein waches Auge darauf. In ihrem Antrag "Gemeinsame Flächenentwicklung am Klinikum am Europakanal" hatten die Sozialdemokraten die anstehenden Veränderungen durch die Generalsanierung des Klinikums zum Anlass genommen, eine "nachhaltige städtebauliche Planung" an diesem Standort zu fordern. Diese Chance sollte vom Bezirk und der Stadt Erlangen gemeinsam genutzt werden, heißt es in einer Mitteilung der Erlanger Bezirksrätin Gisela Niclas. So bald wie möglich, so die Forderung der SPD-Fraktion, sollten demnach entsprechende Gespräche aufgenommen werden.

Der mittelfränkische Bezirkstag hat sich in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Bezirk "unverzüglich" und nicht erst in zwei Jahren, wie es die Verwaltung einst

vorgeschlagen hatte, mit der Stadt Erlangen Gespräche führen soll. Dabei soll es nicht allein um eine mögliche mittel- und langfristige Wohnbebauung auf dem im Fortgang der Generalsanierung frei werdenden Gelände des Klinikums gehen, sondern auch um Verkehrserschließung und -entwicklung — nicht zuletzt um die Energieversorgung des gesamten Bereiches.

Vor 40 Jahren nahm das Klinikum am Europakanal seinen Betrieb auf. Das Richtfest für das neue Haus M gilt nur als ein erster Schritt in die Zukunft. In der forensischen Psychiatrie entstehen bis zum Jahr 2020 insgesamt 72 neue Betten. Gleichzeitig ist dieses Gebäude die erste Baumaßnahme des neuen Standortkonzeptes. In den kommenden Jahren wird das Klinikum am Europakanal nach und nach ein neues Gesicht erhalten.

rwi