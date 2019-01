Kneipe ignorierte in Erlangen Sperrzeit

ERLANGEN - Einer uniformierten Streife fiel am Sonntag früh gegen 2.15 Uhr auf, dass in einer Kneipe in der Erlanger Innenstadt trotz begonnener Sperrzeit noch reges Treiben herrschte.

Bei der Kontrolle im Gastraum stellten die Beamten fest, dass die Kneipe noch gut besucht war und die Gäste vor vollen Gläsern saßen. Offensichtlich wurde auch nach Beginn der Sperrzeit in der Kneipe im Stadtzentrum noch großzügig ausgeschenkt.

Unter den Gästen fiel zugleich ein 17-Jähriger auf, der, wie die Polizei schreibt, "mit einem Bier bewirtet" worden war. Die Polizei informierte die Mutter des Heranwachsenden.

Die Betreiberin der Kneipe muss sich wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Gaststättengesetz verantworten. Die Bedienung erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Jugendschutzgesetz.

