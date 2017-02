Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Fidel und farbenfroh: Buntes Treiben bei den Erlanger SEKU-Narren Da ging's rund in der Fritz-Weinrebe-Halle in Spardorf: Es wurde gelacht, getanzt und Musik gemacht, das Tanzmariechen schwung gekonnt das Tanzbein und ein blutjunges Prinzenpaar stieg in die Bütt. Kurzum: Die Prunksitzung der Buckenhofer SEKU-Narren hatte alles zu bieten, was das Faschingsherz begehrt.

Aura des Geheimnisvollen: Die Freimaurerloge in Erlangen Die Freimaurer sind kein Geheimbund, dennoch ist das "Geheimnis" ein Bestandteil ihrer Geschichte. Dieses besteht darin, dass die Freimaurerei erlebt werden muss. Die Bilder gewähren einen seltenen Einblick in die mystische Welt der Freimaurerloge in Erlangen.

Kurt Wagner und Lambchop: Alternative Country in Erlangen Mit seiner Band Lambchop machte der ehemalige Parkettleger Kurt Wagner aus Nashville am Sonntag Halt in Erlangen und versetzte das Markgrafentheater mit seiner rauchigen Stimme in Schwingung. Neben älteren Klassikern gab er auch Songs aus seinem neuen Album "Flotus" zum Besten.