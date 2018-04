In Uttenreuth (Lkr. Erlangen-Höchstadt) ist am Samstag ein Rasenmäher in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich nur noch selbst in Sicherhheit bringen. Die weitläufige Wiese fing sofort Feuer. Die gerufene Feuerwehr konnte das Feuer und die starke Rauchentwicklung allerdings schnell eindämmen.