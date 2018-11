Kompetenzstark in einer Schlüsseltechnologie in Erlangen

ERLANGEN - Die Photonikbranche boomt mit weltweit überdurchschnittlichen Wachstumsraten. Umso mehr benötigen die involvierten Unternehmen in der Region Partner, die sie auf die weitere Zukunft vorbereiten, Lösungen finden und wissenschaftliche Erkenntnisse in die Produktion einfließen lassen, um im globalen Wettbewerb Vorteile zu erringen. Das Bayerische Laserzentrum in Erlangen, das jetzt sein 25-jähriges Jubiläum feierte, ist solch ein Partner und eröffnet innovative Möglichkeiten, um Produktionsprozesse noch effektiver zu gestalten.

Prof. Mathias Glasmacher (l.) erläutert Bürgermeisterin Elisabeth Preuß, Innenminister Joachim Herrmann und Uni-Präsident Prof. Joachim Hornegger anhand eines Kupferpins den am BLZ entwickelten Laserstrahlschweißprozess zum Fügen eines Stators für einen Mildhybridmotor. © Foto: Greiner



Die Photonik mit dem Schwerpunkt Laser gilt als Schlüsseltechnologie in Gegenwart und Zukunft. Drei Nobelpreise in den letzten Jahren aus diesem Bereich dokumentieren die Bedeutung. Erlangen hat sich dabei als Magnet herauskristallisiert – mit den Unternehmen wie Erlas, Evosys oder Optocraft am Standort, um nur einige zu nennen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nannte es bei der Feierstunde im "Unikum" eine bewusste Entscheidung der Staatsregierung, Erlangen als Standort des BLZ zu wählen mit der Folge: "Heute ist Erlangen die bayerische Laserhauptstadt."

Einher ging die wissenschaftliche Ausrichtung. So wurde vor zehn Jahren ein Lehrstuhl für Photonik an der Friedrich-Alexander-Universität eingerichtet mit dem Ordinarius Prof. Michael Schmidt. Er hatte bereits vier Jahre zuvor die Geschäftsführung des BLZ übernommen, seit 2010 gemeinsam mit Stephan Roth. 40 Mitarbeiter zählt die GmbH, die laut letztem Jahresbericht rund drei Millionen Euro Gesamtertrag erwirtschaftet.

Als Urvater der Lasertechnologie in Erlangen, die er an der FAU zu einem besonderen Profil entwickelt hat, gilt allerdings Prof. Manfred Geiger, der ab 1982 den neu eingerichteten Lehrstuhl für Fertigungstechnologie an der FAU (seit 2008 Prof. Marion Merklein) zur Weltgeltung führte und – so FAU-Präsident Joachim Hornegger – die Strahlkraft der Uni stärkte. Viele neue Technologien wie z. B. Laserstrahlschneiden, -schweißen und -umformen gehen auf Geiger und seine Mitarbeiter zurück und haben sich in der industriellen Praxis durchgesetzt.

Er gründete das BLZ am 25. November 1993. Unter dessen Kunden finden sich heute industrielle Schwergewichte wie Schaeffler, Continental und Diehl. Die vom BLZ initiierten Projekte sind vielfältig. So spielt der Laser bei der Brennstoffzelle im Fahrzeugbau als modernes Fügewerkzeug eine Schlüsselrolle. Vincent Mann von der Prozesstechnik Metalle sieht durch diesen Einsatz neue Werkstoffkombinationen realisierbar, was durch die Integration in ein automatisiertes Anlagenumfeld eine wirtschaftliche Fertigung auch im Hochlohnland Deutschland ermöglicht. Lösungsansätze ergeben sich – so Tobias Laumer, Leiter Prozesstechnik Kunststoffe – auch durch die Umsetzung eines konsequenten Leichtbaus.

Prof. Mathias Glasmacher vom Förder- und Freundeskreis für den Ausbau der Lasertechnologie an der FAU wies bei der Feierstunde vor allem auf die Eigenständigkeit des BLZ hin, das ohne öffentliche Grundfinanzierung auskommt. Dieser Zusammenschluss, dessen Geschäftsführung beim Bereich Innovation/Umwelt der IHK Nürnberg für Mittelfranken liegt, ist ebenso Gesellschafter des BLZ wie die Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) und die IHK selbst.

Seit Gründung arbeiten BLZ und Universität eng zusammen – in den letzten Jahren auf dem vergleichsweise jungen Gebiet der Ultrakurzpulslaser. Das sind spezielle Laser, die Pulse im Bereich von Piko- und Femtosekunden aussenden und ein großes Potenzial für die Mikro- und Nanomaterialbearbeitung bergen.

Weitere Schwerpunkte des BLZ finden sich in den Bereichen Metall- und Kunststoffbearbeitung, Elektronikproduktion und Additive Fertigung. Heutzutage ist der Laser längst als flexibles Werkzeug in der Fertigung angekommen.

Um dieses Werkzeug zu beherrschen, braucht es jedoch mehr als klassische ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen. Komplexe physikalische, chemische und werkstofftechnische Einflüsse spielen zusammen und stellen an die Anwender hohe Ansprüche. Schmidt: "Eine bisher praktizierte Spezialisierung und die damit einhergehende Nutzung von Kernkompetenzen sind nicht mehr ausreichend, um Entwicklungen schnell und flexibel folgen und somit im Wettbewerb bestehen zu können. Vielmehr ist es notwendig, externes Expertenwissen frühzeitig in erforderliche Veränderungen von Fertigungsabläufen und -anlagen einzubinden, um technisch und wirtschaftlich geeignete Lösungen zu realisieren."

