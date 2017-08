Konflikt zwischen Auto und Pferd in Weiher

Reiterin haut mit Gerte aufs Dach - vor 1 Stunde

UTTENREUTH-WEIHER - Nicht nur zwischen Radlern und Autofahrern kann es Ärger geben. Das geht auch zwischen Reiterinnen und Autofahrern.

Pferde dürfen laut Polizei nicht auf dem Gehsteig geführt werden, sondern müssen auf die Straße. © Roland Fengler



Am Mittwochnachmittag überholte ein Pkw-Fahrer in Weiher zwei Reiterinnen, die ihre Pferde auf der Straße führten. Da jedoch Gegenverkehr kam, scherte der Pkw-Fahrer zwischen den Reiterinnen ein, wodurch sich diese offenbar gefährdet fühlten. Eine der Reiterinnen äußerte ihren Unmut, indem sie ihre Reitgerte auf das Autodach schlug. Auch wenn generell ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden muss, hätte die Reiterin so nicht reagieren dürfen.

Obwohl durch den Vorfall letztlich niemand zu Schaden gekommen ist, bittet die Polizei allgemein um Rücksicht unter den Verkehrsteilnehmern, sowohl seitens der Reiter als auch der Kraftfahrzeugführer. Pferde sind Fluchttiere und können, selbst wenn sie den Straßenverkehr kennen, erschrecken und zur Seite springen. Und da für Reiter die gleichen Verkehrsregeln gelten wie

für motorisierte Verkehrsteilnehmer, ist ihnen das Benutzen des Gehweges nicht gestattet.

en