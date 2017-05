Bei Bauarbeiten in der Spardorfer Straße hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. Gas strömte aus, entzündete sich jedoch zum Glück nicht. Die Anwohner mussten ebenfalls nicht evakuiert werden. Das Leck wurde vorerst provisorisch mit einem Spezialband geschlossen und wird später dauerhaft repariert.

1300 Schülerinnen und Schüler - so viele wie noch nie - haben beim 19. Schulsporttag der Erlanger Grund- und Mittelschulen teilgenommen. Unter dem Motto "Leichtathletik macht Spaß" haben die Kinder der vierten bis sechsten Klassen sich auf der Siemens-Sportanlage an der Komotauerstraße in verschiedenen Disziplinen wie 30-Meter-Sprints oder Speerwurf erprobt. Bei den 29 Stationen, die sie absolvierten, waren aber auch spielerische Elemente eingebaut wie zum Beispiel Bananenkistenweitsprung und Blindlauf.