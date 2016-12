Freihändige Radschläge, Saltos und Kniesprünge: Die Mitglieder des "Tanz- und Gesangsensemble RUS" kamen für ein Gastspiel in die Ladeshalle nach Erlangen. Mit bunten Trachten, traditionellen Liedern und schwungvollen Gruppentänzen brachte die Gruppe ein Stück Russland nach Franken.

Auf der Staatsstraße in Richtung Frauenaurach geriet ein Opel in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fiat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Der Fiat-Fahrer wurde erheblich verletzt.