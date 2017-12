Körperverletzung in Erlangen: Opfer wollte nur helfen

Junger Mann hatte zwei Mädchen beigestanden - Polizei sucht Zeugen - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Er wollte nur schlichten, am Ende war er selbst das Opfer: Am 23. Dezember wurde ein junger Mann vor einem Schnellrestaurant in Erlangen ins Gesicht geschlagen. Zuvor war er zwei Mädchen zu Hilfe gekommen, die angepöbelt worden waren.

Am 23. Dezember kam es kurz vor Mitternacht zu einer Körperverletzung vor einem Schnellrestaurant am Hugenottenplatz in Erlangen. Erst nachträglich wurde bekannt, dass vor der Tat zunächst zwei Mädchen durch eine Gruppe von jungen Männern angepöbelt wurden. Der spätere Geschädigte wollte schlichten, was zunächst auch gelang. Im Anschluss begab er sich ins Schnellrestaurant.

Als er dieses wieder verließ, wurde er von hinten seitlich ins Gesicht geschlagen - vermutlich von einer oder mehreren Personen aus der Gruppe von jungen Männern heraus. Der genaue Tatablauf ist bislang unklar. Der Geschädigte erlitt eine Fraktur im Bereich des rechten Auges und muss operiert werden.

Zeugen, insbesondere die zwei Mädchen die zunächst von den jungen Männern angepöbelt wurden, werden gebeten, sich unter der 09131-760-114 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

