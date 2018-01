Körperverletzung in Erlanger Gaststätte

ERLANGEN - Handfester Streit in der Innenstadt: Dabei wurde am Freitagabend in einer Gaststätte in Erlangen ein 55-Jähriger im Beinbereich getroffen.

Symbolbild Foto: colourbox



Der Mann wurde bei der Auseinandersetzung von einem 18-Jährigen im Beinbereich getreten, wodurch er laut Mitteilung der Polizei jedoch nicht ernsthaft verletzt wurde.

Zudem warf ein 19-Jähriger im selben Restaurant ein Teelicht gegen eine Schreibtafel, wodurch dieses zerbrach.

Polizeibeamte konnten die Täter im Nachhinein im Innenstadtbereich auffinden.

Die Polizei ermittelt nun aufgrund Körperverletzung sowie aufgrund Sachbeschädigung.

