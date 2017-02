Körperverletzung und Beleidigung: Umzug eskaliert völlig

Ein- und Auszug fanden gleichzeitig statt - Streit wegen Kartons - vor 45 Minuten

BAIERSDORF - Wenn der Auszug des Vormieters und der Einzug des Nachmieters gleichzeitig stattfinden, ist Stress vorprogrammiert. So auch in Baiersdorf, wo sich eine 18-Jährige und eine 21-Jährige gewaltig in die Haare gerieten - über eine eigentlich recht banale Frage.

Am Samstagnachmittag kam bei einem Wohnungswechsel in der Ringstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen der ausziehenden und der einziehenden Partei.

Der Streit zwischen den Parteien eskalierte dann soweit, dass die 18-jährige Neumieterin eine 21-jährige der ausziehenden Familie beinahe die Treppe hinuntergeschubst hätte. Die junge Frau konnte einen Sturz nur durch das Festhalten am Treppengeländer verhindern.

In der Folge warf man sich gegenseitig wüste Beleidigungen an die Köpfe und drohte jeweils mit dem Anwalt, da man sich bezüglich des Standortes der jeweiligen Umzugskartons nicht einigen konnte.

Nach einiger Zeit konnte die Polizeistreife in dem Umzugschaos dann doch die Ruhe wieder herstellen. "Beide Parteien bestanden nun darauf, an allem 'unschuldig' zu sein", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen die 18-Jährige wird trotzdem wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ynn

Mail an die Redaktion