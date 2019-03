Körperverletzungen in Erlangen: Gebrüll, Schläge und Bisse

Auseinandersetzungen im Verkehrsgeschehen, Autofahrer und Radfahrer beteiligt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zwei Delikte, beide Male Körperverletzungen, haben der Polizei am Donnerstagvormittag einige Arbeit beschert. Dabei waren Autofahrer und Radfahrer beteiligt.

Die erste Körperverletzung entwickelte sich aus dem Verkehrsgeschehen. Der unbekannte Täter war nach Dafürhalten eines Passanten in einem Wohngebiet wohl zu schnell unterwegs. Um den Fahrer sein Fehlverhalten aufzuzeigen, stellte sich ein 34-jähriger Erlanger auf die Straße und hinderte den Pkw-Fahrer am Weiterfahren. Nachdem der unbekannte Fahrer zunächst hupte, fuhr er auf den in der Fahrbahnmitte stehenden 34-Jährigen zu, hielt kurz vor ihm an und stieg aus. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dem der Unbekannte den 34-Jährigen beleidigte und auf ihn einschlug. Offenbar biss der Täter den 34-Jährigen auch in den Daumen. Anschließend verließ der Unbekannte den Tatort. Der Geschädigte konnte sich jedoch das Kennzeichen des Autos merken.

Etwa drei Stunden später: Ebenfalls aus einem Verkehrsgeschehen heraus war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 45-jährigen Radfahrer gekommen. Die Arbeiter waren in der Passage am Altstadtmarkt damit beschäftigt den Bodenbelag mit einer Schneidemaschine aufzutrennen. Zu diesem Zwecke war der Durchgang abgesperrt. Ein 48-jähriger Fahrradfahrer wollte jedoch die Arbeitsstelle passieren und wurde durch den 28-jährigen Arbeiter daran gehindert. Nach einer zunächst lautstarken Auseinandersetzung schubsten sich die beiden Kontrahenten und schlugen sich letztendlich. Durch die Faustschläge wurden beide Männer leicht im Gesicht verletzt.

