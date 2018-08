Kosbacher erklimmen heimischen Olymp

Kirchweihburschen entschieden heitere Wettkämpfe vor Frauenaurach für sich — Heute Betzentanz - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Die Stadlkirchweih in Kosbach bietet während der sechs tollen Tage zahlreiche Attraktionen, durch die viele Besucher in den beschaulichen Vorort gelockt werden. Die Olympiade der Kirchweihburschen ist dabei ein ganz besonderes Highlight.

Das Tauziehen war eine der wenigen Disziplinen, bei denen die Kosbacher Kirchweihburschen ein bisschen schwächelten. Trotzdem entschieden sie am Ende die Wettkämpfe knapp für sich. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



In diesem Jahr haben sich die Burschen aus Dechsendorf, Heßdorf, Frauenaurach, Möhrendorf, Kleinseebach und natürlich aus Kosbach bei fünf lustigen Disziplinen gemessen. Das Baumstammsägen ist dabei obligatorisch, und offenbar hatten die Burschen aus Kosbach kräftig geübt, sind sie mit unglaublichen 62 Sekunden doch um 13 Sekunden schneller gewesen als Frauenaurach. Auch beim "Dinner für drei" zeigte sich die Heimmannschaft unschlagbar. Die mit Senf, Meerrettich und Knoblauch gefüllten Windbeutel verdrückten sie richtig gierig, hatten danach die Maß Bier schnell in sich hinein geschüttet, und waren so beim anschließenden Schubkarrenfahren nicht mehr einzuholen.

Unter den fünf Disziplinen ist stets auch eine Kletterübung. In diesem Jahr musste ein Bursche, nachdem ein anderer eine Halbe in sich hinein geschüttet hatte und eine Runde über den Sportplatz gerannt war, den abgesägten letztjährigen Kirchweihbaum hinauf klettern. Gut gesichert und mit Klettergeschirr ausgerüstet war auch hier Kosbach um vier Sekunden schneller als Frauenaurach. Eine Vorentscheidung war das aber nicht, denn bei den abschließenden beiden Disziplinen schwächelte die Heimmannschaft mächtig. Im "Potacken kacken" – jeweils drei Mitglieder einer Mannschaft mussten mit den Pobacken eine Kartoffel aufnehmen und damit über einen Slalomparcours laufen – wurden sie nur vierte und mussten Kleinseebach, Heßdorf und Frauenaurach den Vortritt lassen, das Tauziehen beendeten sie nur als Dritte. Ihr Glück war, dass Frauenaurach im Finale von Möhrendorf geschlagen wurde, so dass Kosbach schließlich mit einem Punkt Vorsprung vor Frauenaurach gewann.

Die Siegermannschaft bekam ein 30-Liter-Fass Kitzmann-Bier, für die Zweit- und Drittplatzierten gab es 20 und 15 Liter Gerstensaft.

Am Sonntag gab es unter anderem auf dem Hausteich der Fischerei Oberle im Rahmen der dort gleichzeitig stattfindenden Karpfenkirchweih noch das Fischerstechen der Kirchweihburschen, der heutige Montag steht ganz im Zeichen des Betzn Raustanzens, das um 18 Uhr beginnt.

Am Dienstag findet am Stadl noch der "Kosbacher Abend" mit musikalischer Umrahmung statt. Dabei wollen die "Ureinwohner" Kosbachs und ihre Gäste die Kirchweih gemütlich ausklingen lassen.

kds