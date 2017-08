"Entweder man sieht es entspannt oder man dreht durch": Von der Organisation des Schienenersatzverkehrs sind die meisten Fahrgäste am Busbahnhof in Erlangen wenig angetan. Eine Umfrage.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße ERH33, dem sogenannten Wehrwiesenweg, sind am Dienstag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Die Kreisstraße war rund eine Stunde lang komplett gesperrt.

Flächen, an denen sich Graffiti-Künstler erlaubterweise austoben können, sind eher rar gesät. In Baiersdorf haben jüngst 16 renommierte Künstler aus ganz Deutschland die Möglichkeit bekommen die Bahnhofsunterführung mit der Sprühdose zu verschönern - vollkommen legal. Jetzt ist die Meerrettichstadt um eine Attraktion reicher. Die Graffiti-Künstler haben über 100 laufende Meter Betonrampen und Tunnelflächen mit spannenden und farbenfrohen Gestaltungen veredelt und aus schmucklosen Betonwänden ein monumentales Gesamtkunstwerk gemacht.An den Aufgängen an der Westseite des Bahnhofs sprühten auch Grund- und Mittelschüler mit.