Kosten für Landratsamt in Erlangen bleiben im Rahmen

Auftragserweiterungen für Neubau und Kreiskrankenhaus — Haupteingang verschlossen - vor 47 Minuten

ERLANGEN-LAND - Der Kreisbauausschuss hat sich am Mittwoch mit Auftragserweiterungen für den Neubau des Landratsamtes befasst. Positives Signal: Trotz Ausgabenmehrungen bleibt der Neubau insgesamt nach wie vor um 205 000 Euro unter der veranschlagten Summe.

Das Hauptportal ins neue Landratsamt war am gestrigen Vormittag geschlossen. Handwerker mussten die Tür reparieren. © Foto: Dieter Köchel



Im Einzelnen muss der Auftrag für die Sanitärinstallationen nachgebessert werden. Die Summe hierfür erhöht sich um insgesamt 49 833 Euro und betrifft Massenmehrungen und Verfugungsarbeiten.

Auch die Ausführung der Schreinerarbeiten, bis dato mit 324 000 Euro im Kostenplan erforderte Nachbesserungen. Diese kosten weitere 25 772 Euro. Auch diese zusätzliche Summe ist durch den Haushalt gedeckt. Das Gremium billigte beide Kostenmehrungen ohne Diskussion.

Dazu passte, dass am Tag der Bauausschusssitzung der Haupteingang ins neue Landratsamt versperrt war. Es gab einen Defekt an der automatischen Tür, an der ein Handwerker fleißig werkelte. Unterdessen wurde eine fünf Meter entfernte Seitentür für Besucher des Amtes geöffnet.

Im Zuge der Strukturverbesserung und hygienischen Optimierung am Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt wurde auch der Auftrag für die Trockenbauarbeiten erweitert. Trotz der Erhöhung der Kosten um rund 86 000 Euro bleiben die Kosten deutlich unter der Kostenberechnung.

