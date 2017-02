Kostenloses Kindertraining in Eltersdorfer Soccerhalle

Erwin Gietl hat die Halle renoviert, montags ist jetzt Kinder-Tag - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Seit Sommer wird die Soccerhalle in Eltersdorf von einem neuen Betreiber geführt. Der hat kräftig investiert – in einen speziellen Boden, der die Gelenke schont. Und in eine kostenlose Förderung für Kinder, die genauso fußballverrückt sind, wie er selbst.

Viele Ballkontakte, viel Bewegung: Kinderfußball auf neuem Boden.F.: Horst Linke



Erwin Gietls Fußballherz schlägt für alle: für die Feuerwehrler, die Burschenschaftler, die Amateurfußballer, die Fußballfrauen – aber vor allem für die Kinder. „Ich bin fußballverrückt“, sagt Gietl über sich selbst und meint das positiv: Fußball ist sein Leben, davon ernährt er seine Familie mit den beiden Töchtern, die aber mit seiner großen Leidenschaft wenig anfangen können: „Die Jüngere“, erzählt er, „hat es mal ausprobiert. Aber bald wieder aufgehört. Die geht jetzt lieber Reiten.“

Erwin Gietl ist nicht etwa Fußballprofi, nein, er hat sein Hobby aber trotzdem zum Beruf gemacht: In Nürnberg hat er vor Jahren die Kickfabrik mitgegründet, eine alte Halle, in der einst das Quelle-Logistikzentrum untergebracht war, mit Kunstrasen ausgelegt und kleine Parzellen wie Käfige hineingezogen, an deren Ende Fußballtore standen. Das hat er vermarktet, man kann diese Parzellen mieten wie einen Tennisplatz – nur eben Hallenfußball spielen.

Als nun der langjährige Pächter die Eltersdorfer Soccerhalle verließ, hat Gietl zugeschlagen: „Ich wollte wieder etwas eigenes aufbauen“, sagt er. In der Kickfabrik waren mit der Zeit viele Gesellschafter ein- und er wieder ausgestiegen. Nun ist Erwin Gietl, der aus Schwandorf stammt, wieder sein eigener Herr über die Kunstrasenfelder in vier verschiedenen Größen, vom Zwei-gegen-Zwei bis zum Großfeld. „So eines gibt es nur einmal in Nordbayern“, sagt er stolz.

Hier haben in der Vergangenheit schon die Fürther Zweitliga-Profis trainiert, nun hat Gielt eine sechsstellige Summe investiert, um die in die Jahre gekommene Fußballhalle auf den neuesten Stand zu bringen. Ganz fertig ist sie noch nicht, neue Umkleiden sollen entstehen, dazu LED-Lampen die alten Röhren ersetzen – „da geht es mir auch um die Umwelt“, sagt Erwin Gietl. Das Wichtigste aber ist bereits fertig: die Spielfelder.

„Alle haben neuen Kunstrasen bekommen mit einer Spezialschicht unter Granulat und Quarzsand.“ Der Clou ist: auch wenn sich der Quarzsand mit der Zeit festtritt, bleibt der Boden elastisch und gelenkschonend durch eine weitere Schicht unterhalb des Sandes. Das, sagt Gietl, hat nicht jede Soccerhalle. Ihm war das aber wichtig, schließlich spielt er selbst noch regelmäßig Fußball: „Das spürt man dann in den Gelenken.“

Doch es geht nicht nur um seine Knie und Hüften: Jeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr macht eine Fußballschule Halt in der Soccerhalle: „Kostenlos dürfen Kinder aller Altersklassen mitmachen“, sagt er. „Anmeldung ist nicht nötig.“ Unter der fachlichen Anleitung von Ex-Profi Marc Themann geht es vor allem um Ballschule: „Wir haben ein Konzept entwickelt, bei dem Kinder aller Altersklassen gemeinsam trainieren können“, sagt Themann. Viele Ballkontakte, viel Bewegung – das gefällt auch Erwin Gietl. Er ist ja, wie gesagt, fußballverrückt.

CHRISTOPH BENESCH