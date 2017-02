Kostümierter Jazz wird in Erlangen zum bunten Ball

Der 45. Jazzbandball in der Ladeshalle begeisterte über 2000 Gäste

ERLANGEN - Noch längst nicht in die Jahre gekommen ist der Erlanger Jazzbandball, dessen 45. Auflage in der Stadthalle über die Bühne ging. Nicht nur Jazzliebhaber sind voll auf ihre Kosten gekommen, auch die faschingsbegeisterten Gäste jeden Alters hatten ihren Spaß.

Der 45. Erlanger Jazzbandball ist wieder ein toller Erfolg gewesen. Weit über 2000 Gäste amüsierten sich bei viel Musik.



Der 45. Erlanger Jazzbandball ist wieder ein toller Erfolg gewesen. Weit über 2000 Gäste amüsierten sich bei viel Musik. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Bereits im Foyer wurden die weit über 2000 Gäste von der Marchingband "Venusbrass" empfangen. Die sechs temperamentvollen Damen präsentierten ein artistisch-sinnliches Musikspektakel, und als sie es später in den beiden Sälen mitten im Publikum "trieben", rissen sie es mit ihren Slapstickeinlagen förmlich mit.

Den Anfang im großen Saal machte die "Swingaraiders Bigband" im Stil der 20er bis 40er Jahre. Kern ihres Repertoires sind Titel von Größen wie Glenn Miller und Duke Ellington. Parallel dazu startete die Keller Mountain Blues Band die Session im Kleinen Saal. Die Oberfranken mit den beiden Leadsängern und ihrem "Killer"-Bläsersatz waren dort ein echter Garant für besten Rhythm & Soul.

Als gleichzeitig auch noch die Les Haricots Rouges im Foyer ihren Jazz für Ohren und Augen auspackten, vibrierte der ganze Stadthallenkomplex, war die Stimmung in allen Sälen grandios, tanzten Räuber, Gendarme, Ärzte und Krankenschwestern ausgelassen.

Den Anfang im Foyer machten „Les Haricots Rouges", später traten sie im großen Saal auf.



Den Anfang im Foyer machten „Les Haricots Rouges", später traten sie im großen Saal auf. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Eigentlich ist der Jazzbandball ja gar nicht als Faschingsball konzipiert gewesen. Weil er aber stets in der Faschingszeit stattfindet, kamen immer mehr verkleidete Musikfans. Und so kommen in Erlangen Jazz und Fasching zusammen und vertragen sich prächtig. Dafür sorgten im Großen Saal auch die "Red Hot Hottentots". Sie brachten neben Klassikern der New Orleans Tradition auch Evergreens aus der Swingzeit. Im Kleinen Saal sprang der Funke auf Grund der Nähe zu den Musikern besonders schnell über. Als die fantastische Sängerin Mayelis Guyat vom Sextett Conexión auftrat, sprühten gar die Funken, wurde es noch heißer auf dem Parkett.

Auch wieder mit dabei war Zydeco Annie mit ihren Swamp Cats. Anja Baldauf als leibhaftige Annie brachte mit ihrer Quetsche die Cajun- und Zydecomusik Louisianas auf die Bühne, ihre Cats holten mitreißende Klassiker des kubanischen und südamerikanischen Repertoires aus ihren Instrumenten heraus.

Ganz anders war da die Liveband "Mr. Fingers and the Shifters". Arne Unbehauen mit gegeltem Haar und sein Team sangen Songs von Elvis, Jerry Lee Lewis und Johnny Cash, die Gäste fühlten sich in das goldene Zeitalter des Rock ’n’ Roll zurück versetzt. "Rausschmeißer" spielen durfte die "Zweiraumsilke". Sie hatten kürzlich erst den Publikums- und Jury-Preis das Erlanger Newcomer Festivals gewonnen und fanden im Kleinen Saal ein begeistertes Publikum.

Und so ist der 45. Erlanger Jazzbandball wieder ein grandioser Erfolg gewesen, für den Organisator Gottfried Heidrich hart gearbeitet hatte.

Im nächsten Jahr fällt dieser Event allerdings aus, weil die Stadthalle saniert wird.

Ob der Ball danach wieder stattfinden wird ist noch ungewiss – Heidrich geht nämlich in den Ruhestand.

