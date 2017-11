Kradfahrer schwer eingeklemmt und nur leicht verletzt

ERLANGEN - Gleich mehrere Schutzengel muss wohl ein Kradfahrer gehabt haben, der auf der Henkestraße unter einen PKW geraten war. Obwohl schwer eingeklemmt wurde er offenbar nur relativ leicht verletzt.

Auf der dort schnurgeraden Henkestraße waren am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr ein PKW aus dem Erlanger Umland und ein Kradfahrer aus Forchheim derart aneinander geraten, dass die leichte Maschine unter das linke Hinterrad des PKW geriet. Der junge Mann wurde dabei samt Motorrad derart im Radkasten eingeklemmt, dass er von Notarzt und Rettungsdienst nicht befreit werden konnte. Darum wurde die Feuerwehr gerufen, um ihn zu retten.

Die Kräfte sicherten zunächst das Fahrzeug gegen Wegrollen und platzierten dann ein Luftkissen unter der Hinterachse des Autos. Mit Pressluft wurde das Kissen aufgeblasen, so dass das Auto angehoben wurde. So konnte der Motorradfahrer unter dem Fahrzeug heraus gezogen werden. Er war ansprechbar und wurde offenbar nicht allzu schwer verletzt nach der Erstversorgung im Notarztwagen in die Klinik gebracht.

Das Motorrad dürfte dagegen Totalschaden haben. Während der halbstündigen Rettungsarbeiten war die Henkestraße zwischen Werner-von-Siemens-Straße und Gebbertstraße komplett gesperrt. Es kam im Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.

