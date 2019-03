Kreuz Fürth/Erlangen: "Brücken-Killer" erneut im Einsatz

Raupenfahrzeug demontiert Spannbetonteile von A3-Brücke - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen laufen derzeit auf Hochtouren. Am vergangenen Wochenende wurde bereits die erste Hälfte der Brücke in Richtung Bamberg abgerissen, an diesem Wochenende musste der Rest den gewohnt brachialen Künsten der Abbruchspezialisten weichen.

Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen laufen derzeit auf Hochtouren. © Thorsten Hanspach



Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen laufen derzeit auf Hochtouren. Foto: Thorsten Hanspach



In zwei Nächten von Freitag bis Sonntag wurde dafür die A3 in Richtung Regensburg komplett gesperrt. Für den Abbruch kam wie schon am vorangegangenen Wochenende der "Brücken-Killer" zum Einsatz, um die tonnenschweren Spannbetonteile mit dem Raupenfahrzeug und Seilwinde zu demontieren.

Auch diesmal funktionierte die neue Technik reibungslos, waren die ersten Träger bereits in wenigen Minuten auf die Seite geräumt. Anschließend machten sich die Abbruchbagger an die Zerlegung der Brückenträger. Wenn die tonnenschweren Zangen ans Werk gehen und der Beton zu Staub und Schutt zermalmt wird, erinnern die Bilder an düstere Zukunftsfilme mit Monstermaschinen.

Positiv für alle Autofahrer war in beiden Nächten, dass die Sperrung der Fahrbahn sich auf den unmittelbaren Bereich der Brücke beschränkte und die Überleitungen zur A73 weiter befahren werden konnten.

Bilderstrecke zum Thema Brandneue Technik, alter Schutt: Brücke an A3 wird abgerissen Es sind Bilder der Zerstörung: In einer Nacht- und Nebelaktion haben sich die Bauarbeiter am Wochenende an die Abrissarbeiten der Autobahnbrücke über der A3 am Kreuz Fürth/Erlangen gemacht. Zum ersten Mal kam dabei eine brandneue Technik zum Einsatz, um die alte Konstruktion aus Spannbeton zu entfernen: Ein aus drei Baggern konstruiertes Arbeitsgerät auf Raupenketten - auch genannt "Der Brücken-Killer".



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Thorsten Hanspach