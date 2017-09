Kriegenbrunner Dorfbachgraben harrt der Säuberung

ERLANGEN - Weil der sogenannte Dorfbachgraben zwischen dem Pechweiher und der stillgelegten Bahnlinie nach Herzogenaurach zugewuchert ist, hatten die Bürger bereits während der Ortsbeiratssitzung im Frühjahr von der Stadt die Reinigung gefordert. Das Umweltamt will sich nun im Winter darum kümmern.

Der Kriegenbrunner Pechweiher fließt hier in den Dorfbachgraben ab. Der ist allerdings derart zu gewuchert, dass ein sauberer Abfluss in die Aurach kaum noch gewährleistet ist. © Klaus-Dieter Schreiter



Zuletzt sei die Reinigung des Dorfbachgrabens vor etwa zwei Jahren durchgeführt worden, nun sei das dringend wieder notwendig, meinen die Kriegenbrunner. Sie hatten darum bereits selbst Kontakt mit den zuständigen Stellen in der Verwaltung aufgenommen, jedoch keinen Erfolg gehabt. Das scheint auch daran zu liegen, dass sich niemand dafür so recht zuständig fühlt. Der Entwässerungsbetrieb hat nämlich dem Ortsbeirat mitteilen lassen, dass der Pechweiher und der anschließende Dorfbachgraben keine Bestandteile des Kriegenbrunner Abwassersystems sind und die Reinigung darum nicht in seiner Unterhaltspflicht liegt. Das Umweltamt, auf das der Entwässerungsbetrieb verwiesen hat, sieht den Graben hingegen als einen "naturnahen Wiesenbach", zu dem eine natürliche Eingrünung gehöre.

"Der aktuelle Bewuchs stellt kein Fließhindernis dar und beschattet zudem den Bachlauf", heißt es in einer Stellungnahme. Durch die Beschattung würde sich das Gewässer im Sommer nicht so stark aufheizen, was der Wasserqualität zugutekomme. "Aus diesem Grund wird aktuell von einer Säuberung des Baches abgesehen", heißt es in der Stellungnahme. Jedoch habe man die Säuberung des Grabens in das Winterarbeitsprogramm aufgenommen und werde sie bei passender Witterung im Winter durchführen.

Das haben die Kriegenbrunner zwar dankend zur Kenntnis genommen, für sie stellt sich die Funktion des Grabens jedoch anders dar. Der Dorfbachgraben sei kein natürlicher Bachlauf sondern vor rund 100 Jahren zur Entwässerung künstlich angelegt worden, sagen sie. Alle Kriegenbrunner Weiher seien an diesen Graben angeschlossen, damit sie bei größeren Regenfällen nicht überlaufen. Darum müsse der Abfluss stets gewährleistet sein.

Der Meinung des Umweltamtes, der aktuelle Bewuchs am Bach stelle kein Fließhindernis dar, widersprechen die Bürger vehement. Bei stärkeren Regenfällen würden die anliegenden Flächen regelmäßig unter Wasser stehen, weil der Abfluss nicht funktioniere, sagen sie. Tatsächlich ist von dem Graben auch zwischen den alten Bahngleisen und der Aurach kaum noch etwas zu sehen.

Darum fordern die Bürger, dass der Dorfbachgraben von der Stadt kurzfristig und nicht erst im Winter gesäubert wird. Der Ortsbeirat will das mit Nachdruck bei der Verwaltung einfordern.

