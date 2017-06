Kriegenbrunner halten Kerwa-Tradition hoch

Offizieller Auftakt ist am kommenden Freitag mit dem Bieranstich — Festzelt mit Schlachtschüssel bei Familie Rottner - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Kaum sind die letzten Klänge von "Lili Marleen" am "Berg" verklungen, da geht es im alten Ortskern von Kriegenbrunn weiter. Die erste der Erlanger Stadtteilkirchweihen läutet den Reigen der kleinen Feste im Stadtgebiet ein.

2016 stach OB Florian Janik das erste Fass bei der Kriegenbrunner Kerwa an, heuer tut dies seinre Stelvertreterin Susanne Lender-Cassens. © Klaus-Dieter Schreiter



2016 stach OB Florian Janik das erste Fass bei der Kriegenbrunner Kerwa an, heuer tut dies seinre Stelvertreterin Susanne Lender-Cassens. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Los geht es rund um den Eginoplatz am Donnerstag, 15. Juni. Typisch fränkisch startet die Familie Rottner in ihrem Festzelt mit Schlachtschüssel und Kirchweihküchle in die "Kerwa". Am Freitag, 16. Juni, sticht dann um 19 Uhr Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens musikalisch umrahmt von den "Seitz Bub’n" das erste Fass Bier an und eröffnet die Kirchweih offiziell.

Mit dem Einholen und Aufstellen des Kirchweihbaumes durch die "Kerwaburschen" gegen 15 Uhr startet der Samstag.

In den Abend geht es dann mit der Band "Die Rebellen". Am Sonntagmorgen feiert die Gemeinde der Johanniskirche um 9 Uhr einen Kirchweihgottesdienst, zu dem jeder eingeladen ist. Gegen 17 Uhr wird von den Kirchweihburschen und Madli der "Betz ausgetanzt".

In den letzten "Kerwatag" geht es am Montag ab 10 Uhr mit einem großen "Blaue-Zipf’l-Essen" dazu spielen wieder die "Seitz Bub´n". Die Band "Audio Klein" spielt ab 19 Uhr und gestaltet somit den "Kirchweih-Kehraus".

Natürlich wird das Fest auch wieder einigen Verkehr nach sich ziehen. Das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt weist darauf hin, dass es wegen der Kirchweih zu verschiedenen Verkehrsbeschränkungen kommt. Der Eginoplatz ist von Mittwoch, 14. Juni, 8 Uhr bis Dienstag, 20. Juni, 8 Uhr, für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Die Umleitung wird über umliegende Feldwege abgewickelt.

Von Freitag, 16. Juni, 15 Uhr, bis Dienstag, 20. Juni, 8 Uhr, gelten zudem auch Sperrungen für Teile der Kriegenbrunner Straße, der Wallensteinstraße und der Bruckweiherstraße. Der Anlieger- und Lieferverkehr bleibt von diesen Sperrungen ausgenommen.

Wegen der Kirchweih ist ein Teilstück der Wallensteinstraße/Eginoplatz ab Freitag, 16. Juni, 14 Uhr bis Dienstag, 20. Juni, 10 Uhr vollständig gesperrt.

Die Haltestellen "Kriegenbrunn Feuerwehrhaus" sowie "Kriegenbrunn Bruckweiher Straße" können von den Linien 281 und N28 nicht bedient werden. Als Ersatzhaltestelle dienen die Haltestelle "Kriegenbrunn Budapester Straße" sowie eine Ersatzhaltestelle, die in der Budapester Straße – Einmündung Wiener Straße eingerichtet wird.

en