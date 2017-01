Krimi aus Erlangen mit Blutlache im Norden

Michaela Stadelmann aus Erlangen schreibt Schweden-Krimis - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit einem „Schwedenkrimi“ ist die Erlanger Autorin Michaela Stadelmann neu in die Szene der Krimi-Autorinnen getreten. Das Besondere: Ihr Thriller „Schweig still“ gibt es in der Reihe Midnight Ullstein nur als (preiswertes) E-Book.

Krimis fürs Tablet und den E-Book-Reader: Michaela Stadelmann alias Mikaela Sandberg. © Peter Millian



Krimis fürs Tablet und den E-Book-Reader: Michaela Stadelmann alias Mikaela Sandberg. Foto: Peter Millian



Die 41-jährige Erlangerin – ihre Vorfahren stammen aus Rumänien – hat sich für ihr Krimi-Debut das Pseudonym Mikaela Sandberg gewählt, „das klingt schön schwedisch, wie der ganze Roman in Südschweden angesiedelt ist.“ Auch weil Schweden „gut geht“, wie sie mit entwaffnender Offenheit bekennt.

Und der Erfolg scheint ihr Recht zu geben, immerhin wird ihr im September bei „Midnight Ullstein“, der digitalen Sparte der Ullstein Buchverlage, erschienener Roman bei ihrem Verlag als Top-Seller geführt und hat sich auch bei den Anbietern wie Amazon auf den vorderen Rängen platzieren können. Das ist auch für die Autorin etwas überraschend – schließlich gibt es allein im Bereich self-publishing, also im Selbstverlag, täglich über 200 Neuerscheinungen.

So ganz unvorbereitet ist Michaela Stadelmann aber nicht zur Autorin geworden, hat sie doch einst als Freischaffende selbst einen kleinen Verlag geleitet, war Lektorin und hat zwei erfolgreiche Ballettroman-Serien verfasst. Zudem ist die aus Wesel am Niederrhein stammende Autorin mit transsilvanischen Wurzeln auch noch geprüfte psychologische Beraterin – sicher kein Nachteil, wenn man komplexe Romanfiguren erschaffen will.

Der Plot ihres Krimis: Eine 14-Jährige meldet ihre Mutter als vermisst, von der sie nur noch eine Blutlache gefunden hat. Bald führen die Ermittlungen der Kripo zum Verdacht, die Mutter sei das Opfer eines Stalkers – und dann ist plötzlich auch noch die Tochter verschwunden. Mehr soll hier nicht verraten werden – der Reporter hält sich an den Buchtitel.

Übrigens, Wallander-Fans werden gleich vorgewarnt: „Von depressiven Kommissaren halte ich wenig.“

Mikaela Sandberg, Schweig still. Als E-Book bei Midnight/Ullstein im Internet für 3,99 Euro zu haben.

Internet:

www.midnight.ullstein.de

PETER MILLIAN