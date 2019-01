Küchenbrand in Erlangen: Wohnung von Familie unbewohnbar

Zwei Verletzte - Vier Kinder kamen bei anderen Familien unter - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Küchenbrands in Erlangen-Büchenbach am Samstagvormittag. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Am Samstag kurz nach 11 Uhr wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in einer Wohnung eines dreistöckigen Wohnhauses am Lichtenfelser Weg in Büchenbach gemeldet. Als der Löschzug der Ständigen Wache und die Freiwilligen Feuerwehren aus Büchenbach und Alterlangen am Einsatzort eintrafen, war das Gebäude von der Polizei schon evakuiert worden. Die Kräfte konnten durch die offene Wohnungstür in die Wohnung eindringen, in der es in der Küche im Bereich des Elektroherdes lichterloh brannte.

Die Flammen waren zwar schnell gelöscht, jedoch wurde die Küche total zerstört. Zudem hatte sich Rauch bereits in Teile der Wohnung ausgebreitet. Mit einem Rauchvorhang verhinderte die Feuerwehr, dass der Qualm in weitere Zimmer gelangte, das Löschwasser wurde später mit einem Wassersauger abgesaugt.

Zwei Erwachsene der sechsköpfigen Familie, die dort wohnte, erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die vier Kinder der Familie wurden offenbar nicht verletzt, sie kamen bei anderen Familien unter. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

kds