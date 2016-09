Küchenmesser im Kinderwagen: Ehepaar auf Diebestour

Im Wer von über 300 Euro: Paar klaute mehr als dreißig Produkte in Supermarkt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit prall gefüllten Taschen und vollem Kinderwagen verließ ein Erlanger Ehepaar am Dienstagabend einen Supermarkt im Stadtosten. Gezahlt hatten sie für den Großeinkauf keinen Cent, das bemerkte aber auch der Ladendetektiv. Ein gestohlener Gegenstand wurde dem Paar schließlich besonders zum Verhängnis.

"Immer rein damit", dachte sich offenbar ein Ehepaar aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, als die beiden am Dienstagabend in einem Supermarkt auf Diebestour gingen. Der 23-jährige Mann und seine 32-jährige Frau, klauten laut Polizei mehr als dreißig verschiedene Kosmetika, Nahrungsmittel aber auch Haushaltsartikel. Die Produkte versteckten sie in der Handtasche der Ehefrau, aber auch in einem Kinderwagen. Der Ladendetektiv des Marktes beobachtete das Geschehen jedoch genau, so konnte das diebische Ehepaar nach Verlassen des Supermarktes gestellt werden.

Die erbeuteten Waren hatten einen Gesamtwert von rund 320 Euro. Eine ihrer Errungenschaften hat für das Paar jedoch aus strafrechtlicher Sicht erhebliche Konsequenzen: Da sich unter dem Diebesgut auch ein Küchenmesser befand, erwartet das Pärchen nun ein Ermittlungsverfahren wegen des gemeinschaftlichen Ladendiebstahls mit Waffen.

