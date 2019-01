Kugel in Baiersdorfer Fenster: Weitere Schussspuren entdeckt

Ein Unbekannter hat offenbar noch mehr um sich geschossen - 15.01.2019 08:37 Uhr

BAIERSDORF - Eine Stahlkugel hatte in der Silvesternacht eine Scheibe in einer Wohnung an der Stockflethstraße in Baiersdorf beschädigt. Nun wurde bekannt, dass ein Unbekannter offenbar noch weiter um sich geschossen haben musste. Denn es wurden Schussspuren an weiteren Häusern entdeckt.

Symbolbild Foto: Colourbox.de



Bekannt war bereits, dass ein Unbekannter in der Silvesternacht auf eine Wohnung in der Stockflethstraße geschossen haben muss. Der Bewohner entdeckte am nächsten Morgen eine Stahlkugel, die wohl sein Fenster beschädigt hatte.

Nun wurde bekannt, dass offenbar auch weitere Gebäude beschossen wurden. So auch ein Anwesen an der Forchheimer Straße. Auch die Seitenscheibe eines gegenüber geparkten Pkw war beschädigt, weshalb davon ausgegangen wird, dass auch hier eine CO2-Waffe im Einsatz war.

Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen: Wer hat im Bereich der Stockflethstraße/Jahnstraße, Kunigundenstraße und der Forchheimer Straße etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben? Weitere Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon: 09131/760-514.

