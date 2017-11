Kühlerflüssigkeit entwendet

Polizei im Einsatz: Mehrere Ladendiebstähle in Erlangen - vor 59 Minuten

ERLANGEN - Gleiche mehrere Ladendiebe hat am Freitag die Erlanger Polizei auf den Plan gerufen.

Aus einem Geschäft in der Innenstadt entwendete ein 28jähriger aus Erlangen einen E-Book Reader im Werte von 190 Euro. Für den Diebstahl hatte sich der junge Mann mit einem Schraubwerkzeug ausgerüstet.

In einem Bekleidungsgeschäft wechselte eine 16jährige ihren alten Gürtel gegen einen neuen aus und bezahlte ihn anschließend nicht. Der Gürtel hätte nur wenige Euro gekostet.

Schließlich entwendete ein 43 Jähriger aus Erlangen in einem Baumarkt zwei Flaschen Kühlerflüssigkeit. Er packte diese in seinen Rucksack und verließ den Laden, ohne den Betrag in Höhe von 15 Euro zu bezahlen.

