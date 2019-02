Kulturscheune Baiersdorf: Lösung im Parkplatzstreit?

Das Landratsamt ERH muss jetzt entscheiden - vor 2 Stunden

BAIERSDORF - Mathias Starick und seine Mitstreiterin für eine Kulturscheune an der Forchheimer Straße 2 in Baiersdorf sind hinterher, ihr Projekt zu verwirklichen. Ein Katasterauszug vom Vermessungsamt soll’s richten, dass die zwei erforderlichen Parkplätze genehmigt werden.

So viel, wie hier Bürgermeister Andreas Galster beim Ortstermin vor der Scheune anzudeuten scheint, fehlt nicht. Wie zu sehen ist, passen die Autos in die Parklücken neben der Straße. Das Landratsamt entscheidet. © Dieter Köchel



So viel, wie hier Bürgermeister Andreas Galster beim Ortstermin vor der Scheune anzudeuten scheint, fehlt nicht. Wie zu sehen ist, passen die Autos in die Parklücken neben der Straße. Das Landratsamt entscheidet. Foto: Dieter Köchel



Laut dem Grundbucheintrag ist das Grundstück von Starick nämlich größer als gedacht. Anders herum: Die Stadt Baiersdorf scheint die Straße "Zum Friedhof", an der die Scheune liegt, ein Stück weit in das Grundstück von Starick gebaut zu haben. Gemäß dem Katasterauszug wäre damit zumindest einer der beiden Parkplätze 5,03 Meter lang, der zweite kratzt vermutlich knapp an der Fünf-Meter-Grenze.

Davon konnte sich der Bauausschuss am Dienstag um 8 Uhr vor Ort überzeugen. Auch, weil CSU-Rat Alois Ritter seinen Zollstock auspackte und nachmaß.

Da die Stadt Baiersdorf ihr grundsätzliches Plazet zur Kulturscheune bereits gegeben hat — unter der Maßgabe, dass das Landratsamt die zwei Stellplätze genehmigt — liegt es nach wie vor am Landratsamt, eine Entscheidung zu treffen.

Sollte die Kreisbehörde nur einen der beiden Stellplätze genehmigen, "müssen wir halt nach einer anderen Lösung suchen", erklärte Bürgermeister Andreas Galster, sei es, dass die Stadt Starick ein wenig Grund abtrete oder dass der Grundbesitzer einen Parkplatz ablöse.

dik