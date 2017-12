Kunden finden wieder den Weg in die Erlanger Altstadt

Nach Öffnung der Martinsbühler Straße hoffen Geschäftsinhaber auf eine bessere Zukunft - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Zwei Gründe gibt es offensichtlich, dass viele Geschäftsinhaber in der Innenstadt und der Altstadt zuversichtlicher in die Zukunft blicken: Die Öffnung der Martinsbühler Straße nach rund drei Jahren und das Adventsgeschäft. Viele Einzelhändler sagen aber, dass die Entwicklung langfristig betrachtet werden muss.

Weihnachten naht: In der Erlanger Innenstadt geht es geschäftig zu. © Edgar Pfrogner



Rike Ott ist Inhaberin des Perlenmarkts am Bohlenplatz und hat sich von Anfang an bei "Hierlang" engagiert. "Hierlang" ist der Zusammenschluss von Einzelhändlern, die wissen, dass nur attraktive Geschäfte für Kunden interessant und Aktionen notwendig sind. Ott sagt aber auch, dass die drei lange Jahre dauernde Sperrung der Martinsbühler Straße "schwer" für ihr Geschäft gewesen sei.

Die Stadt sei nicht mehr von "mehreren Seiten" erreichbar gewesen. Sie selbst habe lange Umwege in Kauf nehmen müssen, wenn sie etwas besorgen wollte. Die Geschäftsfrau weiß, dass es nicht ganz leicht werden wird, verlorene Kunden zurückzugewinnen. Sie will den "Strohhalm" aber ergreifen, und abwarten, was die Zukunft bringt.

Weihnachtliche Impression: So mancher Stern weist den Weg dorthin, wo sich Einkäufe tätigen lassen. © Edgar Pfrogner



"Bis jetzt gab es kein schlechtes Weihnachtsgeschäft", sagt Rike Ott. Obwohl die Öffnung der Martinsbühler Straße offensichtlich länger brauche, um sich in den Köpfen wieder festzusetzen.

Außerdem hat sie beobachtet, dass sich in den vergangenen Jahren die Weihnachtseinkäufe zeitlich immer mehr "nach hinten geschoben" haben. Bei der Attraktivität der Altstadt gebe es noch "Luft nach oben".

Das sieht auch Heide Wassermann so, die Inhaberin von Wassermann Floristik, Blumen & Pflanzen an der Martinsbühler Straße. "Seit der Öffnung kommen deutlich mehr Kunden". Und jetzt, in der Adventszeit, sei die Nachfrage natürlich noch einmal gestiegen. Dennoch sieht auch Heide Wassermann noch "Luft nach oben". Schließlich habe sich die dreijährige Sperrung der Martinsbühler Straße angefühlt wie zehn Jahre.

Annette Pfeiffer, von Pfeiffer Leder und Mode in der Hauptstraße, ist sich "nicht sicher, ob die Öffnung der Martinsbühler Straße positiv für das Geschäft ist". Außerdem lasse sich die Adventszeit auch "schlecht beurteilen", denn: "Wegen des kalten Wetters haben wir eine gestiegene Nachfrage nach Handschuhen".

Vergangenes Jahr, als es in der Weihnachtszeit um einige Grade wärmer war, habe es diese Nachfrage nicht gegeben. Und Handtaschen, typische Weihnachtsgeschenke, "liegen zurzeit wie Blei in den Regalen". Auch Annette Pfeiffer hofft jetzt auf die letzte Adventswoche, um den Umsatz noch zu steigern. Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein (ETM) ist sich ebenfalls noch nicht sicher, ob "der deutlich bessere Besuch in der Altstadt auf das Adventsgeschäft oder auf die Öffnung der Martinsbühler Straße zurückzuführen ist", wie ETM-Geschäftsführer Christian Frank sagt.

Frank ergänzt: "Bei Gesprächen in der Altstadt vergangene Woche erzählten Geschäftsinhaber von einem deutlich besseren Besuch als noch während der dreijährigen Sperrung der Martinsbühler Straße."

EGBERT M. REINHOLD