Kundiger Naturforscher und Frühsozialist wirkte in Erlangen

Nees von Esenbecks wirkte am Herbarium Erlangense mit — Ausstellung im Botanischen Garten über sein Wirken - 29.10.2018 19:23 Uhr

ERLANGEN - Er war nur kurze Zeit in Erlangen, hatte aber an der Systematisierung niederer Pflanzenarten großen Anteil: Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776–1858) wurde vor 200 Jahren wurde zum Professor für Naturwissenschaften und Botanik an der damaligen Universität Erlangen ernannt, der Botanische Garten widmet ihm nun eine Ausstellung.

Ausstellung im Botanischen Garten: Nees von Esenbeck — Sein Wirken in Erlangen vor 200 Jahren. Zur Eröffnung kam auch ein Nachfahre des Forschers, die Ausstellung wurde konzipiert von Almut Uhl vom Herbarium Erlangense. © Harald Sippel



Das Herbarium Erlangense zeigt aus Anlass dieses Jubiläums eine Ausstellung zu dem Wirken des bekannten Naturwissenschaftlers im Eingang der Gewächshäuser des Botanischen Gartens der Friedrich-Alexander Universität. Als Nees von Esenbeck 1818 den Ruf an die Erlanger Universität erhielt – sein Freund Carl Friedrich Philipp Martius hatte ihm zum Ruf auf den Lehrstuhl für Naturgeschichte verholfen –, war er einer der ersten Botaniker, die sich der Systematisierung Niederer Arten zuwandte. Vor allem Moose, Flechten, Algen und Brombeergewächse hatten es ihm angetan, im Bereich der Astern schuf er Grundlegendes. Nach ihm sind Rautengewächse "Esenbeckia" benannt.

Nees beschrieb rund 7000 Pflanzenarten neu und schuf auf diese Weise eine breite Basis für weitere botanische Forschungen. Sein Wissen reichte bis in die Insektenkunde und die Systematisierung von Pilzen und Schwämmen. In diesem Zusammenhang stand er in engem Kontakt zu zahlreichen namhaften Wissenschaftlern der damaligen Zeit und konnte durch den regen Austausch mit ihnen wichtige Erkenntnisse für seine weiteren Forschungen gewinnen.

Ebenfalls bemerkenswert ist seine Korrespondenz mit Johann Wolfgang von Goethe. Ihm zu Ehren benannte Nees von Esenbeck die Gattung Goethea. Im Tropenhaus des Botanischen Gartens können Besucher heute die Goethea cauliflora Nees & Mart. mit ihren wunderschönen rot-weißen Blüten bewundern.

Die Ausstellung bietet Einblicke in das Schaffen Nees von Esenbecks und sein Wirken vor 200 Jahren. Sein unkonventionelles Auftreten verknüpft mit vielen akademischen Neuerungen sind eine interessante Facette und zeichnen das Bild eines fortschrittlichen Wissenschaftlers.

Als er nach nur einem Jahr nach Bonn gerufen wurde (wo er ohne Dissertation zum Dr. phil. promoviert wurde), leitete er ab März 1819 zusammen mit seinem Bruder Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck den Neuaufbau des Botanischen Gartens. Dieses Amt hatte er bis 1830 inne; es war nach eigener Aussage ein wohltuender Zeitvertreib. Zu seinem ungewöhnlichen Lebensweg gehört aber auch, dass es sich politisch auf Seiten der deutschen Arbeiterschaft exponierte, was seine akademische Karriere nachhaltig beschädigte, nicht aber seinen guten Ruf.

Sein umfassendes wissenschaftliches Lebenswerk als Arzt, Botaniker, Zoologe und Naturphilosoph wirkt bis heute nach. Almut Uhl vom Herbarium Erlangense und der Urenkel des Forschers, Erich Nees, eröffneten die Ausstellung, am Sonntag, 4. November, um 11 Uhr bieten sie eine Führung durch die Ausstellung an.

pm