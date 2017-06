Kunst am Berg: Eis-Wagen mit Fassadenmalerei

ERLANGEN - Jede Bude ist einzigartig, individuell gestaltet nur für einen Zweck: Besucher anzulocken. Immer knalliger werden die Wagen mittlerweile. Auf der Erlanger Bergkirchweih aber gibt es sie noch: traditionell gemalte Fassaden eines besonderen Künstlers.

Die Fassadenmalerei von Franz Hilbert am Eiswagen der Schausteller-Familie Müller ist ein echter Hingucker. © Harald Sippel



Hier gibt es alle Leckereien, Eis, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Gummibärchen und natürlich Lebkuchenherzen. Augen kleiner Mädchen strahlen beim Anblick der vielen Süßigkeiten. Auch die Augen der Schausteller strahlen, wenn sie den Stand von Jacqueline Müller sehen. "Unser Eis-Wagen ist knapp 50 Jahre alt", sagt die Nürnbergerin. "Es ist eine Rarität, beste Qualität." So etwas gebe es heute nicht mehr. Das eigentliche Highlight aber ist die Fassadenmalerei.

Zwerge tollen dort herum, bringen Kakao, servieren einer Prinzessin einen Eisbecher oder backen in einer Stube. Sie haben dicke Knollnasen, lange, graue Bärte und tragen bunte Hüte. Jeder Zwerg sieht anders aus, individuell gezeichnet. Es ist ein Kunstwerk, Jahrzehnte alt.

Bemalt hat diese Fassade von "Eis Müller Süßigkeiten" Fritz Hilbert, unter den Schaustellern der bekannteste Kunstmaler der Region. Entworfen hat der Künstler die Bilder zusammen mit den Schaustellern. "Wir arbeiten immer mit", sagt Müller. Nie würde sie etwas in Auftrag geben, ohne selbst daran teilzuhaben. "Die Augen auf unserem Eis-Wagen sind das Besondere, sie verfolgen einen." Augen wie die der Mona Lisa.

Unter den Schaustellern sind die Arbeiten von Fritz Hilbert (1907 bis 1988) sehr bekannt. Er hatte bei dem Schausteller-Maler Ludwig Specht gelernt. Ab 1940 arbeitete er hauptsächlich für einen Fürther Galeristen. Später war er der einzige Künstler im Nürnberger Raum, der sich so intensiv mit der Fassadenmalerei beschäftigt hatte.

Auch dessen Sohn Hans hat Fassaden bemalt, unter anderem den zweiten Wagen von "Eis Müller". Beide hatten unterschiedliche Stile: Während der Senior sehr traditionell arbeitete und auf individuelle Gesichter großen Wert legte, setzte sein Sohn eher auf poppig-bunte, großflächige Stilelemente.

Der Enkel, Peter Hilbert, dokumentiert die Arbeit seiner Vorfahren. "Es gab eine Historik-Ausstellung in Nürnberg, zu der ich eingeladen wurde", erinnert sich der 59-Jährige. "Ich war schließlich der einzige Nachkomme." Seitdem hat er das Nachforschen begonnen. "Ich bin stolz auf meine Familie." Vor allem, wenn Peter Hilbert auf die Erlanger Bergkirchweih oder das Nürnberger Volksfest geht und die Malereien sieht. "Im Kindesalter war das noch besser. Ich konnte herumlaufen und sagen: ,Das hat mein Papa gemalt.‘"

Heute wird die Fassade einer neuen Volksfest-Bude am Computer designed und dann die Farbe gespritzt. Doch die Malerei bei "Eis Müller" ist Handarbeit. "Mein Großvater war ein natureller Maler. Er nutzte Ölfarben", sagt Peter Hilbert. Dementsprechend lange dauerte es, eine Fassadenkunst fertigzustellen. "Bei uns hat Fritz Hilbert ein Dreivierteljahr gebraucht", sagt Jacqueline Müller. Teuer sei das gewesen, doch es habe sich gelohnt.

Die Nürnbergerin führt den Familienbetrieb, den es mittlerweile seit mehr als 100 Jahren gibt, in fünfter Generation. Ihren Eis-Wagen will sie behalten, solange es möglich ist. "Es gibt keinen Maler mehr, der das so zeichnen kann." Es lohnt sich also, den Blick von den Süßwaren abzuwenden und die Fassade der Schausteller zu betrachten. Denn auch diese hält die ein oder andere Überraschung bereit.

