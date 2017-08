Künstlerischer Stempel für Erlanger Jugendtreff

Kinder und Jugendliche sprühten großes Kunstwerk an die Innenwand - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Bauarbeiten am Jugendtreff an der Fuchsenwiese sind zwar seit Juli abgeschlossen, zu tun gab es aber trotzdem noch was: Künstler, Kinder und Jugendliche drückten dem Bauwerk einen künstlerischen Stempel auf und verzierten die Innenwand der Einrichtung mit einem Graffiti.

Kinder und Jugendliche haben die Innenwand im neuen Jugendtreff an der Fuchsenwiese mit einem goßen Grafitti verziehrt. © Horst Linke



Kinder und Jugendliche haben die Innenwand im neuen Jugendtreff an der Fuchsenwiese mit einem goßen Grafitti verziehrt. Foto: Horst Linke



Drei Tage lang lernten die Kinder und Jugendlichen, ihre Ideen auf die etwa 15 Meter lange Wand umzusetzen. Angeleitet wurden sie dabei von den Künstlern Diego Sindbert (Jugendkunstschule) und Sebastian Lohmaier. Letzterer ist bereits seit rund zwei Jahrzehnten als Graffiti-Künstler unterwegs.

Das Motiv ergab sich aus den Skizzen und Entwürfen, die während des Workshops entstanden.

Bilderstrecke zum Thema 35 Jahre Kulturarbeit: Das E-Werk Erlangen Seit 35 Jahren steht das E-Werk für ein großes Angebot an Kultur und Soziokultur. Das E-Werk beherbergt ein Kino und vier verschieden große Spielstätten – von der familiären „Kellerbühne“ bis hin zum großen Saal. Jährlich besuchen rund 300 000 Gäste das E-Werk.



"Wir wollten ihnen kein Konzept aufdrücken", sagt Lohmaier, der freiberuflich als Grafiker und Illustrator arbeitet. "Wir haben geschaut, wo sie stehen und ihnen Ideen an die Hand gegeben." Einige der Jugendlichen hatten schon erste Erfahrungen im Skizzieren, für andere war es das erste Mal.

Laut der E-Werk-Mitarbeiterin Natascha Zapfe stammen viele Besucher des Jugendtreffs aus arabischen Ländern. Die Sozialarbeiterin wünschte sich deshalb einen Schriftzug in arabischer Sprache: "So kann jeder seinen Teil beitragen." Ein Teil der Wand bleibt vorerst unbemalt. Weitere Workshops sind geplant, in denen das Graffiti immer wieder verändert werden soll.

Veronika Reinhold