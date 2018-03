Ein rundes Jubiläum konnte der Jugendkonzertmarathon des Landkreises Erlangen-Höchstadt im Spardorfer Emil-von-Behring-Gymnasium feiern: Zum zehnten Mal fand der Marathon am Wochenende statt und das zum zehnten Mal unter Regie von Regina Klatte.

Am Samstag war der Schlossplatz in Erlangen komplett schneebedeckt, eine junge Familie hatte sogar Spaß beim Schneemannbauen. Eislaufen und vor allem Eishockey-Spielen war auf dem Dechsendorfer Weiher angesagt.

In ganz Indien wird Sankranthi gefeiert, und nicht nur in ganz Indien, sondern auch in Erlangen. Beim "Kaanum Pongal" versammeln sich Frauen bei ihren Familien, beten für ein gutes Jahr und essen gemeinsam. Dies fand nun zum ersten Mal hier mit Indern aus Erlangen und Herzogenaurach statt.