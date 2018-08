Kunterbunter Sonntag im Kunstpalais in Erlangen

ERLANGEN - Am Sonntag, 9. September ist von 14 bis 17 Uhr wieder "kunterbunter Familiensonntag" im Kunstpalais.

Rinus Van de Velde in seiner Schau im Kunstpalais. © Archivfoto: Sippel



Um 14 Uhr startet das Programm mit einer – so versprechen die Kunstpalais-Macher – aufregenden Kunstrallye durch die Rinus-Van-de-Velde-Ausstellung.

Der Belgier, der im Erdgeschoss des Kunstpalais seine Werke präsentiert, ist ohnehin nur im ersten Moment ein Geschichtenerzähler. Denn seine großformatigen Kohlezeichnungen stehen nicht in narrativen Beziehungen zueinander — selbst, wenn der Betrachter immer wieder versucht Zusammenhänge zu erahnen. Dass diese Assoziationen entstehen, liegt am stringenten Konzept, das der Maler verfolgt. Immer wieder tritt er als Protagonist in den Arbeiten auf. Dieses Alter Ego, dessen Erscheinungsbild nur leicht variiert, begibt sich auf eine Tour durchs Leben — und wird regelmäßig mit zwielichtigen und unangenehmen Situationen konfrontiert. Es entstehen faszinierende Bilder, die eine große Sogkraft entfalten.

Von 15 bis 17 Uhr öffnet das Atelier seine Türen und lädt jeden dazu ein, eine eigene Traumwelt im Pop-up-Stil zu gestalten. Bei einer Führung um 16 Uhr haben Besucher zum letzten Mal vor Ausstellungsende die Chance, gemeinsam mit Kurator Malte Kröger auch in die Welten von Raphaela Vogel einzutauchen.

Die Familienkarte zum Preis von 8 Euro (ermäßigt 4 Euro) ermöglicht den Eintritt und die Teilnahme an allen Programmpunkten.

