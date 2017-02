Schlange stehen und Geduld haben - das war am Sonntag auf dem Marktplatz in Erlangen angesagt. Denn zum traditionellen Lichtmessmarkt auf dem Schlossplatz hatten sich etliche Foodtrucks versammelt. Wir haben das kulinarische Spektakel in Bildern festgehalten.

Am Strand sieht man sie öfters, die runde Scheibe, die durch die Luft segelt. In Franken gibt es eine ganze Frisbee-Sport-Szene. Einmal im Jahr trifft sie sich zum Ultimate Frisbee Turnier in der Erlanger Uni-Sporthalle in der Gebberstraße. Wir haben die Bilder dazu.