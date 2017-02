Kurt Wagner und Lambchop verzaubern Erlangen

US-Musiker bringen neues Album "Flotus" in Markgrafenhalle auf die Bühne - vor 17 Minuten

ERLANGEN - Er steht wie kein anderer für den amerikanischen Alternative Country: Mit seiner markanten, rauchigen Stimme und seinem Lambchop-Orchester im Rücken verzauberte Kurt Wagner am Sonntag die Musikfans, die in die Markgrafenhalle gekommen waren.

Mit seiner Band Lambchop machte der ehemalige Parkettleger Kurt Wagner aus Nashville am Sonntag Halt in Erlangen und versetzte die Markgrafenhalle mit seiner rauchigen Stimme in Schwingung. Neben älteren Klassikern gab er auch Songs aus seinem neuen Album "Flotus" zum Besten.