Kurz vor Ferienende: Baumaßnahmen an Erlanger Grundschule

Umfangreiche Arbeiten an Michael-Poeschke-Schule - Abbruch der Decke - vor 52 Minuten

ERLANGEN - An der Michael-Poeschke-Schule arbeiten Handwerker auf Hochtouren: Weil die Decke nicht mehr sicher ist, muss ein Teil komplett raus. Am ersten Schultag soll zumindest das Hauptgebäude wieder nutzbar sein.

Bauarbeiten auf den Gängen und in den Klassenzimmern: Ohne die Gipsplatten sieht die Decke an der Michael-Poeschke-Grundschule relativ kahl aus, zudem ist die Akustik schlecht. Bis etwas Neues montiert wird, dauert es noch länger. © Foto: Giulia Iannicelli



Bauarbeiten auf den Gängen und in den Klassenzimmern: Ohne die Gipsplatten sieht die Decke an der Michael-Poeschke-Grundschule relativ kahl aus, zudem ist die Akustik schlecht. Bis etwas Neues montiert wird, dauert es noch länger. Foto: Foto: Giulia Iannicelli



Wenn für die Erstklässler am Dienstag die Schule beginnt und sie ihr erstes Klassenzimmer beziehen, werden sich einige wie auf einer Baustelle fühlen. Oder wie in einem modernen Loft mit einer Decke in Betonoptik. Von der ursprünglich sichtbaren Deckenverkleidung wird dann nichts mehr übrig sein. Und das ist gut so.

Von der Unterdecke geht, zumindest in der Theorie, eine latente Gefahr aus. Vergangene Woche hatten Handwerker, die zum Brandschutz Wände an den Treppenhäusern einzogen, Fehler in der Deckenverkleidung entdeckt. „Die Gipsplatten stammen aus den fünfziger Jahren und sind mit Schrauben oder Ähnlichem montiert“, sagt Florian Engel, der Leiter des Technischen Gebäudemanagements. "Man hat keine Risse oder Schäden gesehen."

Bis Montag soll alles fertig sein

Dennoch wollte die Stadtverwaltung sicher gehen und beauftragte den TÜV Rheinland LGA Bautechnik mit einem Gutachten. Das Ergebnis: "Heute kann man rechnerisch nicht mehr garantieren, dass die Decke hält", sagt Engel. Stichproben in allen Zimmern des Hauptgebäudes ergaben, dass die Gipsplatten stellenweise mangelhaft befestigt sind. "Das große Problem ist die Streuung, überall wurde anders montiert."

Die Folge: "Wir konnten das Gebäude so nicht in Betrieb nehmen." Die Entscheidung, eine Woche vor Schulbeginn die Unterdecke auf einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern abzubrechen, sei zwingend gewesen. "Geschockt war ich nicht“, sagt Schulleiter Martin Knötzinger. "Aber dass wir das Gebäude komplett räumen müssen, kam überraschend.“

An nur einem Tag haben Helfer die Klassenzimmer im Hauptgebäude ausgeräumt. Ein Kraftakt. Der Abbruch der Decke läuft seit Mittwoch auf Hochtouren. Anschließend müssen Handwerker und Reinigungskräfte die Räume wieder so in Ordnung bringen, dass dort Unterricht stattfinden kann. "Alleine der Elektriker braucht pro Zimmer drei Stunden für die Lampen, insgesamt sind es wohl zehn Stunden für jeden Raum", sagt Engel. Dennoch soll bis Montag alles fertig sein. "Während des Schulbetriebs hätten wir so nicht reagieren können", gibt die Leiterin des Schulverwaltungsamts, Brigitte Bayer, zu. "Deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir noch eine Woche in den Ferien Zeit hatten."

Vier Klassenzimmer sind nicht verfügbar

Anders sieht es im Nebengebäude aus, das die gleichen baulichen Mängel vorweist. Die vier Klassenzimmer stehen nicht zur Verfügung. Die drei dritten und eine vierte Klasse bekommen vorübergehend Räume im 750 Meter entfernten Fridericianum. "Morgens treffen sich die Kinder an der Michael-Poeschke-Schule und gehen mit ihren Lehrern dorthin", sagt Rektor Knötzinger. Für die Erstklässler war ihm wichtig, dass diese sofort ihr Klassenzimmer beziehen — selbst mit Betondecke, die akustisch sehr laut ist.

Anders erging es dem Hort im Nebengebäude, der in den Ferien geöffnet hat. "Bei uns hieß es sofort: alle Kinder raus", sagt Bettina Buschmann vom Stadtjugendamt. Kurzfristig kamen die 20 Kinder — nach den Ferien sind es 40 — im Gymnastikraum der Schule unter. Das Jugendamt sucht nach Alternativen. "Wir werden eine Lösung finden", sagt Buschmann. Gleiches gilt für die Mittagsbetreuung. Gespräche laufen mit den umliegenden Kirchengemeinden und dem Förderzentrum.

Ziel ist es, das Nebengebäude Anfang Oktober freizugeben. Bis Handwerker eine neue Unterdecke montieren, dauert es. "Das müssen wir planen, vor den Herbstferien wird das nichts", sagt Schulverwaltungsamt-Leiterin Bayer. Der geregelte Betrieb sei das Wichtigste. "Baulärm während des Unterrichts wäre ein großes Problem", sagt Rektor Knötzinger. So aber können die Erstklässler an ihrem großen Tag zumindest die provisorisch fertigen Klassenzimmer beziehen. Und Baustellen-Charme liegt sowieso im Trend.

KATHARINA TONTSCH