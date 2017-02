Kuscheltier gefunden: Erlanger Facebook-Geschichte mit Happy End

Über das soziale Netzwerk halfen Stadt-Mitarbeiter bei der Suche - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Die Stadt, die immer hilft: Schon vor drei Wochen hatte ein kleines Mädchen sein Kuscheltier in Erlangen verloren. Über Facebook suchte der Vater nach dem putzigen Eichhörnchen und brachte damit die Stadtverwaltung in Aufregung. Mit Erfolg: Das Tierchen ist wieder aufgetaucht.

Dieses kleine Hörchen ging verloren. Über Facebook und unter Mithilfe der Erlanger Stadtverwaltung ist es nun wieder aufgetaucht. © privat



Normalerweise hängt das kleine Eichhörnchen immer am Kinderwagen oder am Maxi-Cosi im Auto, doch dann ging es im Wiesengrund zwischen Alterlanger See und Regnitzbrücke verloren. "Das ist quasi das Einschlafding", sagt Stephan Sachs. Seither hat seine acht Monate alte Tochter immer nach oben geschaut und geweint, weil das Tierchen nicht mehr da war. "Es war die Hölle."

Doch manchmal ist die Welt klein: Über Facebook hat der Papa nach dem verschwundenen Kuscheltier seiner Tochter gesucht. Und siehe da: Jemand hat es entdeckt und ein Bild davon an Sachs geschickt. Zu sehen war: Das Tierchen an einem Entwässerungsbetrieb-Fahrz eug der Stadt Erlangen.

Kurios war, dass Sachs die Finderin von Früher kennt. Beide waren Schüler am Albert-Schweitzer-Gymnasium, hatten sich aber seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gesehen. Doch dann las sie in den Erlanger Nachrichten den Bericht zur Instagram-Ausstellung Erlangenshots17, in dem Stephan Sachs vorgestellt wurde.

Ich liebe unsere Stadt einfach. Unser Hörnchen ist auf dem Weg zu uns zurück <3 // @erlangen_de @EN_Online — Stephan Sachs (@fischimglas) February 10, 2017

Sobald Sachs das Foto und die Info hatte, an welchem städtischen Auto das Kuscheltier hing, suchten aufmerksame Mitarbeiter der Stadt Erlangen danach. Die Gute Nachricht, dass Hörnchen sei wieder aufgetaucht, erreichte Sachs am Freitag.

"Damit habe ich nicht mehr gerechnet", sagt der glückliche Vater. Donnerstagabend habe er das Foto geschickt bekommen, Freitag war das Kuscheltier schon wieder da. "Der Opa hat es abgeholt." Und damit ein kleines Mädchen überglücklich gemacht.

Katharina Tontsch