Ladendieb in Erlangen: Zweifache Flucht endet erfolglos

Verkäuferin mehrfach geschubst - Täter hatte Crystal Meth bei sich - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Montagvormittag entwendete ein 38-jähriger Erlanger in einem Geschäft im Süden der Stadt ein Paar Schuhe im Wert von 55 Euro. Nach zwei Fluchtversuchen stellte die Polizei den Mann, der nicht nur das Diebesgut bei sich trug.

Zunächst, so die Polizei, ließ sich der 38-Jährige von einer Verkäuferin beraten und passende Schuhe zur Anprobe geben. Nachdem die Verkäuferin einen anderen Kunden an der Kasse bediente, zog der Mann ein Paar Schuhe an und rannte aus dem Laden. Seine getragenen Schuhe hatte er vorher unter ein Schuhregal geschoben.

Vor dem Geschäft wurde der Mann von der 17-jährigen Verkäuferin angehalten und auf den Diebstahl angesprochen. Daraufhin täuschte der 38-Jährige zunächst vor, mit ihr zurück ins Geschäft zu gehen. Plötzlich schubste er die Verkäuferin zur Seite und setzte seine Flucht in der Günther-Scharowsky-Straße in südlicher Richtung fort.

Nicht nur gestohlene Schuhe dabei

Die Auszubildende konnte den 38-Jährigen kurz darauf beobachten, wie er in ein Autohaus ging, um sich dort zu verstecken. Nachdem der Dieb erneut festgehalten werden sollte, befreite sich dieser wiederum, indem er die 17-Jährige von sich wegschubste.

Im Verlauf seiner weiteren Flucht konnte der 38-jährige Erlanger dann in der Felix-Klein-Straße von einer zwischenzeitlich verständigten Streife der Erlanger Polizei festgenommen werden. Bei seiner Festnahme trug er die entwendeten Schuhe, die noch mit dem Preisetikett des Schuhgeschäftes versehen waren.

Bei der anschließenden weiteren Ermittlungen stellten die Beamten noch eine geringe Menge Crystal Meth bei dem 38-Jährigen sicher. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

jeg

