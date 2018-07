Ladendieb wird mit einer Beute von 2800 Euro geschnappt

Er hatte in einem Elektronikfachmarkt einen Laptop und Festplatten geklaut - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Die Alarmanlage machte ihm einen Strich durch die Rechnung: Ein Ladendieb wurde am Montagnachmittag in Erlangen verhaftet. In einem Elektrohandel hatte er Waren im Wert von knapp 3000 Euro gestohlen - doch das war nicht das einzige Diebesgut.

Ein Laptop, mehrere Festplatten und Socken: Ein Ladendieb hatte sich am Montag gleich in mehreren Läden bedient. Gefasst wurde er erst, nachdem er einen Elektrofachhandel in der Innenstadt beklaut hatte. Gegen 13.45 Uhr wollte der 30-Jährige den betroffenen Laden mit mehreren entwendeten Festplatten sowie einem Laptop verlassen. Er hatte das Diebesgut in einer Tragetasche versteckt. Beim Verlassen des Geschäfts wurde jedoch der Alarm ausgelöst, der die Ladendetektive auf den Plan rief.

Der 30-Jährige versuchte zwar zu fliehen, wurde aber schon kurz darauf unweit des Kaufhauses aufgehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Dieb schon reichlich Beute gemacht hatte - der Gesamtwert der in der Tasche aufgefundenen Elektrogeräte beläuft sich auf nahezu 2800 Euro. Die Waren wurden an den Elektromarkt zurückgegeben. Neben Laptop und Festplatten fanden die herbeigerufenen Polizeibeamten weitere Diebesbeute vor.

Der Mann hatte vor seinem Raubzug im Elektroladen bereits Bücher, Kosmetikartikel und Socken aus weiteren Geschäften entwendet. Die bestohlenen Läden sowie der exakte Wert des Diebesguts müssen noch ermittelt werden. Gegen den 30-jährigen Nürnberger wurden Strafverfahren wegen mehrfachen Diebstahls eingeleitet.

