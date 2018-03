Lampenfieber beim Trampolinturnen in Erlangen

80 Sportler waren bei der Bezirksmeisterschaft in der Jahnhalle dabei

ERLANGEN - Bei der Bezirksmeisterschaft haben Trampolinturner in der Jahnhalle beeindruckende Übungen gezeigt. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Erlangen, Röttenbach und Nürnberg waren dabei - und alle hatten Lampenfieber.

Gewagte Sprünge: Kristina Rost war bei Trampolin-Meisterschaft in Erlangen wieder eine der Besten.



Fünf Kampfrichter sitzen bei der Bezirksmeisterschaft im Trampolinturnen in der Jahnhalle. Von der Bühne aus können sie die Sportler gut sehen. Die Jüngsten sind sechs Jahre alt, viele starten in ihren Jahrgangsstufen. Die besten Turner sammeln sich in der Altersklasse 2003 und älter, Jugendliche und Erwachsene zusammen. Doch sie alle eint die Aufregung vor ihrem Auftritt.

"Alle sind wahnsinnig nervös vor Wettkämpfen", sagt Konrad Hetzner. Der 19-Jährige ist Jugendtrainer beim TV Erlangen, hat selbst aber viele Jahre geturnt. "Bei anderen Sportarten bist du mit der Mannschaft auf dem Platz und kannst es nicht alleine vermasseln. Beim Trampolin ist die ganze Halle still, das Kampfgericht schaut dir auf jeden Zentimeter zu, auch das Publikum schaut dich an. Das Selbstbewusstsein dafür muss sich erst aufbauen."

Je eine Pflicht- und eine Kür-Übung müssen die Teilnehmer zeigen. Die Pflicht ist immer gleich und setzt sich aus zehn Übungen zusammen, die Kür ist frei, muss aber mindestens so schwierig sein wie die Pflicht. Ein Salto zum Beispiel ist für viele Jahrgänge die schwierigste Übung. Etwa 80 Sportler treten bei der Bezirksmeisterschaft an, drei Nürnberger Vereine, das Aktiv Team Röttenbach und der TV Erlangen sind vertreten.

Kristina Rost ist amtierende Bayerische Meisterin, auch bei der Bezirksmeisterschaft in Erlangen ist sie nicht zu schlagen. Seit 2001 "springt" sie, immer im Aktiv Team Röttenbach, allerdings mit einer längeren Pause. Momentan jedoch kann Rost nur einmal pro Woche am Trampolin trainieren, "weil unsere Halle saniert wird". Zusätzlich geht sie viel ins Fitnessstudio. "Man braucht Kraft für die Körperspannung. Wenn man nicht genügend Kraft hat, dann hat man in diesem Sport verloren."

In der Jahnhalle tritt die Röttenbacherin mit einer Übung an, die sie schon länger gut beherrscht. "Ich übe an schwierigeren Sprüngen, Doppelsaltos zum Beispiel, aber irgendwie kriege ich die noch nicht in die Übung rein." Auch die Bayerische Meisterin kämpft mit der Nervosität. "Ich bin vor jedem Wettkampf ultra aufgeregt. Bei der Bezirksmeisterschaft sagen viele zu mir: Du bist eh die Beste", meint Rost. "Und ich denke mir jedes Mal: Nein! Ich kann auch einen schlechten Tag haben." Der Druck wächst mit den Erwartungen. Am Ende hat Kristina Rost sie erfüllt und die Bezirksmeisterschaft in ihrer Alterklasse gewonnen.

Die neuen Bezirksmeister

Mareike Tuttas (Jg 09 und jünger w, 68,30 Punkte, TV 48 Erlangen), Jona Votteler (Jg 09/08 m, 65,70, Aktiv Team Röttenbach), Alexandra Riazanova (Jg 08 w, 66,7, TV 48 Erlangen), Daniel Schell (Jg 07/06 m, 70,10, ESV Nürnberg Rangierbahnhof), Kira Sonnenleiter (Jg 07 w, 72,00, ATV Frankonia Nürnberg), Anne Tuttas (Jg. 06 w, 73,60, TV 48 Erlangen), Lotte Bogers (Jg 05/04 w, 70,10, TV 48 Erlangen), Roman Riazanov (Jg 03 und älter m, 63,30, TV 48 Erlangen), Kristina Rost (Jg 03 und älter w, 79,40, Aktiv Team Röttenbach).

Katharina Tontsch