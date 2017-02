Landesgartenschau in Erlangen: Bürgerentscheid kommt

ERLANGEN - Die Landesgartenschau 2024 in Erlangen liegt jetzt in den Händen der Bürger der Hugenottenstadt. Sie müssen im Zuge eines Bürgerentscheids am 7. Mai darüber abstimmen, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht. Der Stadtrat hat auch für ein weiteres Bürgerbegehren grünes Licht gegeben.

Eine Bürgerinitiative hat 7600 Unterschriften gegen die Ausrichtung der Landesgartenschau in Erlangen 2024 gesammelt. Im Mai soll ein Bürgerbegehren Klarheit schaffen. © Markus Hörath



Rund 7400 Unterschriften hat eine Initiative gegen die Landesgartenschau eingereicht, die auf der Wöhrmühlinsel und dem Großparkplatz stattfinden soll. Die Gegner des Projekts führen unter anderem Naturschutzgründe ins Feld. Außerdem wird befürchtet, dass auf dem Großparkplatz Stellflächen verloren gehen und damit der Handel in der Erlanger Alt- beziehungsweise Innenstadt Schaden nehmen könnte.

Die Befürworter wollen neben neuen Freizeitflächen in Zentrumsnähe auch eine Parkfläche umgestalten, die sich in direkter Nachbarschaft zum Erlanger Bahnhof befindet.

Der Stadtrat befand zudem über ein zweites Bürgerbegehren. Es wendet sich gegen den geplanten Abriss eines Teils der sogenannten Erbasiedlung. Auf dem Gelände will die Erlanger Gewobau neu bauen und damit bezahlbaren Wohnraum schaffen. Eine Sanierung der bestehenden Gebäude sei, so die städtische Wohnungsbaugesellschaft, unwirtschaftlich.

Die Initiative, die sich für den Erhalt von insgesamt acht Häusern einsetzt, hat binnen weniger Wochen weit über 5000 Unterschriften gesammelt, obwohl es nur etwas über 4100 Unterstützer in Erlangen bedarf, um das erforderliche Quorum für ein Bürgerbegehren zu erreichen.

Beide Bürgerentscheide stehen am 7. Mai zur Abstimmung.

