Landkreis ERH: Am Ende ein Ritterschlag

Kinder bauen bei inklusiver Freizeit ein Mittelalter-Dorf - vor 1 Stunde

ERLANGEN-LAND - 27 Kinder mit und ohne Behinderung erbauten zusammen ein kleines Mittelalterdorf inmitten von Obertrubach.

Als Krönung der integrativen Freizeit gab es am Ende für alle Kinder den Ritterschlag. © Foto: privat



Vom 8. bis zum 12. August machten sich die Kinder gemeinsam mit dem Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt und der Lebenshilfe Erlangen e. V. auf eine Zeitreise durch das Mittelalter, gefördert von der Aktion Mensch.

Die Kindergruppe verwandelte sich für fünf Tage in Gaukler, Edelleute, Ritter und Handwerker. Natürlich hatten alle ihr eigenes Gewand, das selbst genäht und gestaltet wurde. Auch die eigenen Wappen durften nicht fehlen.

Gemeinsam werkelten die Bewohner/-innen des Mittelalterdorfs und schufen so Allerlei. Die Gaukler bastelten Instrumente, lernten das Zaubern und die Kunst der Jonglage. Armbänder, Ledersäckchen und Körbe stellten die Handwerker her. Die ehrbaren Rittersleut’ bauten Schwerter und die Edelleut’ nähten sich exquisite Kleider und übten standesgemäße Tänze.

Das Trubachtal bietet Sehenswertes aus dem Mittelalter. So machten sich die jungen Menschen auf Erkundungstour durch Egloffstein. Nach einer Schatzsuche in den Felsenkellern, führte Wolfrun Jacob, eine Dame aus dem Mittelalter, die Gruppe durch den Ort und schließlich auf die Burg. Am Ende der Führung wurden alle zu einem mittelalterlichen Mahl im Kurpark geladen.

Doch was wäre eine Mittelalterreise ohne echte Ritter? Am Abschlussabend mit Ritteressen erhielt das Mittelalterdorf Besuch von vier Rittern. Es gab echte Schwerter zum Anschauen und eine mächtige Ritterrüstung. Als Krönung der Woche wurden alle zu ehrwürdigen Ritterinnen und Rittern geschlagen.

Kämpfer und Zauberer

Traditionell wurden die Eltern am Ende der Woche eingeladen, um die kreativen Schaffenswerke ihrer Kinder zu bewundern. Und da gab es Einiges zu sehen: von kämpfenden Rittern, Akrobatinnen, Jongleuren und Zauberern bis hin zu edlen Tänzen, einer Mittelalterband und der Ausstellung der Handwerksprodukte.

Erneut ging eine inklusive Freizeit zu Ende, die den Kreisjugendring und die Lebenshilfe motiviert, weiter an der Inklusion festzuhalten und Kindern ein solch einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen.

