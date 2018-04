Landkreis ERH: Freistaat ist gefordert

ERLANGEN-LAND - Der Landkreis Erlangen-Höchstadt will gemeinsam mit dem Landkreistag die Staatsregierung auffordern, für die Systembetreuung in den digitalisierten Schulen Sorge zu tragen. Das hat Landrat Alexander Tritthart unter Zustimmung der anwesenden Kreisräte im Schulausschuss mitgeteilt.

Die Bildung mit und über digitale Medien ist heutzutage in den Schulen unumgänglich, wie hier an der Realschule am Europakanal in Erlangen. Aber wer sorgt künftig dafür, dass die Systeme laufen? © Michaela Zimmermann



Die digitale Schulbildung, so Tritthart, nehme heute einen immer höheren Stellenwert ein. Diese Entwicklung werde sich noch verstärken. Der Landkreis habe seine Schulen bisher schon mit den von den jeweiligen Schulleitungen für sinnvoll gehaltenen Geräten wie Whitboards Smartboards, Beamern und Dokumentenkameras ausgestattet. Allein in diesem Jahr seien 420 000 Euro von den 729 000 Euro, die für den Erhalt und die Ausstattung der Schulen eingeplant sind, für die Verbesserung der digitalen Ausstattung anberaumt.

Der Freistaat will den "Masterplan Bayern digital II im Schulbereich" möglichst rasch umsetzen und legt daher ein Förderprogramm in drei Teilen auf. Das sei gut, so der Landrat, dass auch die Sachaufwandsträger, die schon mit der Digitalisierung begonnen hätten, bei weiteren Investitionen in Hard- und Software noch in den Genuss von Fördermitteln kommen können. Die Sache habe aber einen Haken. Bislang sei die Systembetreuung nicht geregelt.

Der Landkreistag fordert ein, dass der Freistaat seine Zuständigkeit für die Systembetreuung erklärt. "Die Geräte müssen ja laufen. Und wenn sie das nicht tun, muss jemand dafür sorgen, dass sie schnell wieder in Gang kommen", betonte Tritthart. Die Bürgermeister seien der gleichen Ansicht, denn es gehe ja auch um Grund- und Mittelschulen, für die die Kommunen Sachaufwandsträger sind.

Renate Schrott (SPD), selbst Lehrerin, bestätigte, dass der Betreuungsaufwand für die digitalen Systeme in der Schule von Lehrern, die bislang zwei bis drei Stunden pro Woche dafür freigestellt sind, bei zunehmender Digitalisierung nicht zu stemmen ist.

Alexander Schulz (CSU) bestätigte das Problem, dass zurzeit "alles an den Lehrern hängen bleibt". Das werde in Zukunft nicht mehr gehen.

Er finde es gut, dass sich der Landkreis hier klar positioniere, unterstrich Lutz Bräutigam (Bündnis 90/ Die Grünen). Denn die Systembetreuung sei nicht "für einen Apfel und ein Ei" zu haben. Dazu brauche man IT-Spezialisten, und die kosteten ordentlich Geld.

