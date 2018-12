Landkreis reagiert prompt auf Klagen über Schulbus

Fahrplan-Umstellung am 9. Dezember: Landratsamt bessert sofort nach - vor 2 Stunden

BAIERSDORF - Alles sollte besser werden im ÖPNV des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Nicht alle Neuerungen im Fahrplan, der seit 9. Dezember gilt, halten dieses Versprechen ein. Schlimm war’s vergangene Woche für die Grundschulkinder aus Hagenau und Igelsdorf. Das hat Rektorin Sabine Bartsch bewogen, im Namen der Schulfamilie ans Landratsamt zu schreiben.

Schulbus (Symbolbild) © dpa



Schulbus (Symbolbild) Foto: dpa



Die 29 Hagenauer Kinder stiegen in der Vergangenheit in der Mozartstraße, einer Nebenstraße in den Bus. Seit 9. Dezember ist ihre Haltestelle an die Egerlandstraße verlegt, die viel befahrene Kreisstraße ERH 5. Die Kinder müssen die Kreisstraße überqueren, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Höchst gefährlich, befindet die Rektorin.

In Igelsdorf fährt der Bus laut Fahrplan in der Bergstraße um 8.02 Uhr ab. Der Bus aus Erlangen komme in der Hauptverkehrszeit grundsätzlich zu spät mit der Folge, dass 22 Kinder regelmäßig zu spät zum Unterricht erschienen.

Als weiteres Manko hat Sabine Bartsch ausgemacht, dass die Igelsdorfer Grundschüler, wenn für sie Unterrichtsende nach der 4. oder 5. Stunde ist, sie den Bus um 11.40 Uhr respektive 12.40 Uhr nehmen müssen. Das bedeutet für sie, dass sie an der Ostseite des Bahnhofs Baiersdorf umsteigen müssen. Besonders Erstklässler, die ja noch öfter bereits um 11.40 Unterrichtsende haben, seien mit dem Umsteigen überfordert, ist die Schulleiterin überzeugt. Vor allem, weil der Bus um 13.22 sie ohne Umsteigen bis Igelsdorf transportiert. Das sei für die Kinder verwirrend.

Das Landratsamt hat sich laut Pressesprecherin Hannah Reuter-Özer daraufhin die Situation in Baiersdorf nochmals angeschaut und sofort reagiert. Seit Dienstag bereits müssen die Kinder nicht mehr am Bahnhof umsteigen, sondern werden direkt nach Igelsdorf befördert.

Ab Montag, 17. Dezember, wird der Bus der Linie 252 auf 7.40 Uhr ab Bräuningshof vorverlegt, damit die Igelsdorfer Kinder pünktlich zur Schule kommen.

Ebenfalls ab Montag fährt die Linie 208 neben der Egerlandstraße auch wieder die Haltestelle Mozartstraße an.

dik