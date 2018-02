Landkreisbusse und ihre digitale Erscheinung

ERLANGEN - Während einer Bürgerversammlung haben Bürger den Wunsch geäußert, dass auch die Regionalbusse auf den Anzeigetafeln der Stadtwerke am Neuen Markt und am Bahnhof in Erlangen angezeigt werden — die EN berichteten.

Die Umlandbusse werden auf den Anzeigetafeln der Erlanger Stadtwerke, wie beispielsweise hier am Erlanger Hauptbahnhof, nicht angezeigt. © Archivfoto: Klaus-Dieter Schreiter



In dem Artikel hieß es, der Landkreis müsse dafür sorgen, dass die Busse auf den Tafeln angezeigt werden. Dazu meldet sich jetzt Landrat Alexander Tritthart zu Wort. "Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn unsere Regionalbusse endlich auf den sogenannten DEFAS-Anzeigen mit erscheinen würden", äußert er in einem Schreiben an seinen Amtskollegen, Oberbürgermeister Florian Janik.

Laut Tritthart laufen in dieser Sache bereits seit 2010 Gespräche mit der Stadt – allerdings ohne Erfolg. Bislang scheiterte es an den Tücken der Technik: Die unterschiedlichen Rechnergestützten Betriebsleitsysteme von Stadt und Landkreis seien nicht kompatibel. "Dem Landkreis wurde immer wieder versprochen, dass diesbezüglich Tests durchgeführt werden und, je nach Ergebnis, eine Lösung gefunden wird, damit trotz unterschiedlicher Technik sowohl die Stadt- als auch die Regionalbusse angezeigt werden können", schreibt Tritthart. Auf diese Ergebnisse warte er bis heute.

Aber an einer schnellen Lösung sei er natürlich sehr interessiert: "Gerne sind wir dazu bereit, falls nötig, hierzu weitere Gespräche zu führen, um in beiderseitigem Interesse zeitnahe Lösungen zu finden", so Tritthart. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel stünden im Landkreis-Haushalt bereit.

Auch Oberbürgermeister Janik zeigte sich in jener Bürgerversammlung durchaus offen. Und da die Zusammenarbeit mit dem Landkreis auch in Sachen Personennahverkehr gut sei, so hoffe er, dass es da bald eine Lösung gebe, meinte Janik seinerzeit.

