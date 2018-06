Landratsamt zieht ins Herz der Stadt Erlangen

Ein "Offenes Haus" möchte die Behörde im eindrucksvollen Neubau sein - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Futurismus und viel Licht im Landratsamt in Erlangen: Fast 40 Millionen Euro kostete der Neubau an der Nägelsbachstraße. Bis Sonntag will die Behörde umgezogen sein.

Das Foyer mit Wendeltreppe: Das neue Landratsamt ist bezugsfertig. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Ein "Offenes Haus" möchte das neue Landratsamt sein, transparent und bürgerfreundlich, und natürlich auch mitarbeiterfreundlich. Das scheint gut gelungen: Überall ist es hell und freundlich, auch wenn die Arbeiter derzeit noch kräftig werkeln. Der Architekt des neuen Landratsamtes hat sich viel einfallen lassen: Die Treppe windet sich elegant nach oben, die Gänge der Stockwerke bilden eine interessante Perspektive, das Glasdach taucht alles in ein helles Licht.

Im Erdgeschoss befinden sich neben einem Info-Point auch das Ausländeramt, die Führerschein- und Zulassungsstelle, und auch der moderne Sitzungssaal. Landrat Alexander Tritthart hat in der ersten Etage sein Büro. Er teilt sich das Stockwerk mit dem Kulturamt, dem ÖPNV, dem Senioren- und Ehrenamtsbeauftragten sowie dem Personalamt.

Bilderstrecke zum Thema Rundgang durch das neue Landratsamt in Erlangen Unmittelbar vor dem Umzug in das neue, städtebaulich markante Gebäude: Ein Rundgang durch das neue Landratsamt an der Nägelsbachstraße 1 in Erlangen.



In den zweiten Stock ziehen das Gesundheitsamt und die Abteilung Sicherheit ein. Das dritte Stockwerk gehört der Jugend: Kreisjugendring und Jugendamt sind hier zuhause. Ganz oben residieren die Kämmerei und das Bauamt. Alle Büros sind lichtdurchflutet, alle haben eine "Akustik-Pinnwand", anstelle einer Klimaanlage gibt es Klima-Decken, durch die im Sommer kühles und im Winter warmes Wasser fließt. Geheizt wird mit der Abwärme der Server.

Mit der erfolgten Fertigstellung sei "eine Punktlandung" gelungen, freuen sich die Pressesprecherin Hannah Reuter und Kreisbaumeister Thomas Lux, die zusammen mit Alexander Tritthart durchs Gebäude führten. Nicht nur im Zeitplan sei man geblieben, auch die geplanten Kosten in Höhe von 39,2 Millionen Euro sind eingehalten worden. Die historische erste Sitzung des Kreistages wird am kommenden Freitag hier stattfinden.

Am 30. April 2014 hatte der Grünes Licht gegeben für den Standort und den Neubau. Dieser Beschluss sei "ein gewaltiger Sprung" im Landkreisdasein gewesen, freut sich Tritthart. Für ihn sei es "eine besondere Ehre", dass er nun ins neue Haus einziehen dürfe.

Klaus-Dieter Schreiter (Text und Fotos)