Landtagsabgeordnete aus Erlangen noch ohne festes Büro

Am kommenden Montag konstituiert sich der neue Landtag im Münchener Maximilianeum. Mit 205 gehören dem Plenum 25 Abgeordnete mehr als bisher an. Für diese geeignete Büros zu finden, ist in der Landeshauptstadt nicht einfach. Die beiden Neulinge aus Erlangen pendeln derzeit noch. Foto: Sven Hoppe/dpa