Landtagswahl in Bayern: Ergebnisse im Stimmkreis Erlangen-Stadt

Alle aktuellen Daten und Fakten für die Stimmkreisnummer 508 - 08.10.2018 09:08 Uhr

ERLANGEN - Die Landtagswahl 2018 rückt näher. Sie wissen noch nicht, wen Sie wählen sollen oder wer in Ihrem Stimmkreis (Stimmkreisnummer 508) kandidiert? Wir liefern Ihnen die wichtigsten Daten und Fakten für den Stimmkreis Erlangen.

Am 14. Oktober findet die Landtagswahl 2018 in Bayern statt. Zum Wahlkreis Mittelfranken gehört auch der Stimmkreis Erlangen.

Wie setzt sich der Stimmkreis Erlangen zusammen?

Der Stimmkreis umfasst die Stadt Erlangen und die Gemeinden Heroldsberg und Möhrendorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die übrigen Gemeinden dieses Landkreises liegen im Stimmkreis 507 Erlangen-Höchstadt. Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete ist Joachim Herrmann (CSU). Er erhielt bei der Landtagswahl 2013 39,42 Prozent der Stimmen.

Welche Kandidaten stehen u.a. zur Wahl?

CSU: Joachim Herrmann

SPD: Philipp Dees

Grüne: Christian Zwanziger

Freie Wähler: Gunter Moll

Linke: Anton Salzbrunn

FDP: Matthias Fischbach

AfD: René Jentzsch

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl 2013?

Zweitstimmen:

CSU: 36,78 Prozent ( 18.368 Stimmen)

SPD: 25,72 Prozent (12.845 Stimmen)

Grüne: 15,10 Prozent (7.541 Stimmen)

Freie Wähler: 5,17 Prozent (2.581 Stimmen)

FDP: 5,16 Prozent (2.576 Stimmen)

Wie hoch war die Wahlbeteiligung im Stimmkreis?

Die Wahlbeteiligung der 76.435 Wahlberechtigten im Stimmkreis lag bei der letzten Landtagswahl 2013 bei 66,14 Prozent.

Erlangen - Rathaus © Harald Sippel



